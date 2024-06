Potrebno prilagođavanje propisa za bolje poslovanje opštinskih preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrebno je izmijeniti propise kako bi opštinska preduzeća, posebno sa sjevera Crne Gore, bolje poslovala i izbjegla finansijske rizike sa kojima se sada suočavaju, ocijenjeno je na konferenciji Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).

Na završnoj konferenciji CEES-a na projektu pod nazvom Saradnjom sa OCD za veću odgovornost opštinskih preduzeća, a u okviru šireg – MBase programa CGO, zaključeno je da su posebno važne izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima, Metodologije utvđivanja cijena za obavljanje regulisanih djelatnosti, ali i propisa kojima se regulišu zarade.

Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati studije, urađene u okviru projekta, koja je pokazala da su upravo zbog nedostatnih propisa, loše komunikacije sa državnim organima, te nedostataka u korporativnom upravljanju, u porastu finansijski rizici opštinskih preduzeća.

Studijom je bilo obuhvaćeno 30 najvećih opštinskih preduzeća.

Na konferenciji je saopšteno da firme sa sjevera učestvuju u ukupnoj imovini opštinskih preduzeća sa manje od deset odsto, ali imaju najveće probleme, koji se potom prenose na opštine.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Bojana Bošković, kazala je da je taj Vladin resor svjestan izazova za preduzeća u vlasništvu opština.

„Fragmentiranost, nepostojanje jedinstvenog strateškog i zakonodavnog okvira, neki su od izazova sa kojima se suočavaju državna preduzeća, a vidljiv je visok stepen korelacije između razvijenosti opština i rezultata poslovanja opštinskih preduzeća“, navela je Bošković.

Programski menadžer u Centru za građansko obrazovanje, Petar Đukanović, potvrdio je važnosti uloge civilnog sektora u bavljenju tim pitanjima.

„Organizacije civilnog društva predstavljaju glas građana i mogu pružiti dragocjene perspektive opštinama, koje možda nijesu vidijive iz institucionalne perspektive. Njihovo aktivno učešće pomaže u identifikaciji problema, predlaganju rješenja i osiguravanju da se interesi građana uzimaju u obzir pri donošenju odluka”, saopštio je Đukanović.

Predstavnica CEES-a, Nina Vujošević, rekla je da je studija pokazala kako velike regionalne razlike uzrokuju i velike razlike u finansijskim performansama opštinskih preduzeća.

Na panelu o saradnji preduzeća i države, na kojem su učestvovali predstavnici ministarstava finansija i ekonomskog razvoja, Snežana Mugoša i Milena Strugar, Zajednice opština Sanja Živković i Privredne komore Vojin Katnić, konstatovana je potreba da se opštine značajnije uključe u donošenje državnih propisa koji su važni za njihovo poslovanje, te da se unaprijedi nadzor nad poslovanjem opštinskih preduzeća.

