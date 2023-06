Potpisani ugovori sa tri kompanije Oki Air-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi izvršni direktor ToMontenegra Mark Anžur potpisao je nove ugovore za godinu sa tri kompanije Oki Air iz Podgorice, Ljubljane i Beograda, čiji je vlasnik Orhan Hodžić član Odbora direktora državne avio-kompanije.

Članovi Odbora direktora Vukadin Stojanović i Mirko Škerović, prema dokumentaciji u koju su Vijesti imale uvod, više puta su u proteklih šest mjeseci upozoravali na problematičan ugovor sa Oki Airom.

Oni su upozoravali na otvoreni konflikt interesa, da Hodžićeve firme ne prosljeđuju sav novac koji naplate od putnika avio-kompaniji, kao i da je ranija analiza ToMontenegra pokazala da je za kompaniju isplativo da sama otvori ispostavu na Aerodromu Podgorica, a ne da taj profitabilan posao ustupa privatnoj firmi člana Odbora direktora.

Stojanović se tim povodom Anžuru dopisom obratio i prije pet dana, ali su dan nakon toga on i Škerović smijenjeni iz Odbora direktora.

Vijesti su poslale pitanja ToMontenegru da li su prije produženja ugovora sa kompanijama Oki Air tražili mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije o tome da li je Hodžić u konfliktu interesa, kao i da li su kompanije Oki Air izmirile obaveze prema ToMontenegro za prethodni period koji je istekao 31. maja. Iz kompanije je saopšteno da će danas poslati odgovore.

Hodžićeve firme Oki Air Montenegro, Oki Air Ljubljana i Oki Air Internacional Beograd, pružaju takozvane zemaljske usluge za ToMontenegro na aerodromima u Podgorici, Ljubljani i Beogradu, ali i za druge kompanije. To su radile od osnivanja ToMontenegra u junu 2021. godine, ali sporan odnos počinje u septembru prošle godine kada je Hodžić izabran u Odbor direktora.

Stojanović je u posljednjem dopisu, kao član Odbora direktora, od Anžura tražio da da urgentni nalog da se detaljno provjeri stvarno dugovanje Oki Aira u periodu od osnivanja kompanije, jer je iz dijela dosadašnjih kontrola zaključio da je Hodžićeva firma zadržala za sebe više od 200 hiljada EUR novca koji pripada ToMontenegru.

On je tražio i da ga o sadržini naloga Anžur obavijesti do srijede, ali je Stojanovića Vlada smijenila dva dana ranije.

On je u dopisu Anžuru kazao i da u intervjuu Vijestima, koji je objavljen prošle sedmice, nije saopštio tačne informacije kada je na pitanja o situaciji sa Oki Airom, rekao da se “presjek dugova i potraživanja sa svim partnerima radi periodično i ne postoje naznake da postoji odstupanje u saradnji ni sa jednim partnerom”.

“Ta informacija prosto nije tačna, jer upravo kod tih partnera postoji ozbiljno odstupanje. Naime Oki Air kontinuirano u produženom trajanju nijesu ToMontenegru prijavljivali naplaćeni višak prtljaga, nijesu izdavali adekvatnu dokumentaciju koja omogućava brzu i laku provjeru (EMD) te blagovremeno fakturisanje. Samim tim, već duže vrijeme, moguće i od samog osnivanja kompanije, Oki Air za račun ToMontenegra naplaćuju određene usluge od putnika, a novac koji pripada kompaniji ne prijavljuju i mjesecima drže na sopstvenim računima“, naveo je Stojanović.

On je dodao da je kontrolom samo jedne pozicije, aerodroma u Podgorici, i to samo za period jun-decembar prošle godine ustanovljeno je da Oki Air nije ToMontenegru prijavio sredstva u visini od 70 hiljada EUR.

„Nije teško pretpostaviti, koliko će ta suma narasti kada se prekontroliše kompletan period od osnivanja kompanije do danas i sve tri pozicije na kojima Oki Air ima istu ulogu kao i u Podgorici. Prema mojim procjenama, suma može biti veća od 200 hiljada EUR. Dakle prekontrolisan je jedan aerodrom za period od šest mjeseci, a treba iskontrolisati tri aerodroma za period od dvije godine”, naveo je Stojanović.

