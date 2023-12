Potpisan programski okvir za saradnju Crne Gore sa UNFAO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Programski okvir za saradnju Crne Gore sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UNFAO) za period do 2027, koji je potpisan u Podgorici, učvršćuje zajedničku posvećenost održivoj, inkluzivnoj i otpornoj budućnosti za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Potpisnici dokumenta su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković i vršilac dužnosti regionalnog direktora UNFAO za Evropu i centralnu Aziju, Nabil Gandži.

Potpisivanje okvirnog programskog dokumenta, kako su saopštili Joković i Gandži, za Crnu Goru postavlja temelje za realizaciju projekata, čiji će rezultati direktno uticati na unapređenje u sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, ruralnog razvoja i bezbjednosti hrane, uz jačanje napora u zaštiti životne sredine.

“Tim programskim okvirom predviđena je pomoć u vidu tehničke podrške i ekspertize u sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, ruralnog razvoja i bezbjednosti hrane”, navodi se u saopštenju resornog Ministarstva.

Ukupna vrijednost finansijskih sredstava tehničke podrške iznosi više od 2,1 milion USD.

Podrška će uključivati i pružanje ekspertskog znanja i instrumenata za izgradnju otpornosti na klimatske promjene, smanjenje rizika od katastrofa i suzbijanje bolesti životinja i biljaka.

Joković je kazao da potpisani dokument predstavlja obavezu koju zajednički preuzimaju kako bi unaprijedili ruralnu ekonomiju i život na selu.

“Cilj nove Vlade jeste smanjenje administrativnih barijera, podrška i jačanje saradnje na naučno-istraživačkim projektima, kao i usmjeravanje tehnologije i znanja u proizvodnju, istovremeno štiteći naše prirodno bogatstvo. U cilju postizanja ovih ambicija, podrška međunarodnih partnera ima ključnu ulogu”, rekao je Joković.

On je dodao da Vlada nastavlja intenzivnu saradnju kroz regionalne i tehničke projekte, kako bi ubrzala reforme u poljoprivrednom sektoru i postigla održivo korišćenje prirodnih potencijala.

“Radićemo i na rješavanju ključnih pitanja vezanih za bolje upravljanje poljoprivrednim zemljištem i šumama”, poručio je Joković.

On je naglasio da je pregovarački proces sa Evropskom unijom (EU) jedan je od najvećih prioriteta za Crnu Goru, te da je na tom putu, koji zahtijeva suštinske reforme koje se prate kroz ispunjavanje mjerila i zatvaranje poglavlja, glavni partner EU, uz neizostavnu saradnju i podršku međunarodnih organizacija, kao i uz regionalnu saradnju.

“U godini koja je za nama, usvojili smo Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period od ove do 2028. godine, kao i IPARD III program i time obezbijedili osnov za realizaciju daljih značajnih projekata i inicijativa za razvoj crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja. U finalnim fazama su i pripreme novih strategija za razvoj ribarskog sektora, kao i za oblast šumarstva i tokom naredne godine cilj je usvajanje i ova dva važna strateška dokumenta”, podsjetio je Joković.

On je istakao da se potpisivanjem okvirnog programskog dokumenta Crna Gora obavezuje na osiguranje održivog, otpornog i inkluzivnog rasta sektora, kao i da su potrebe transparentno prikazane u ovom dokumentu, jasno ukazujući na planove za rješavanje najvažnijih pitanja u narednom periodu.

Koordinator UN-a u Crnoj Gori, Piter Lundberg, saopštio je da stručna podrška, znanje i intervencije UNFAO, kao i drugih specijalizovanih organizacija UN-a, stoje na raspolaganju Crnoj Gori, što se potvrđuje kroz programski okvir koji je potpisan.

On je naglasio da se trajanje ovog dokumenta poklapa sa Okvirom za saradnju u oblasti održivog razvoja, opsežnom strategijom UN-a i Crne Gore, koja definiše put ka sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj u Crnoj Gori.

Gandži je poručio da potpisivanje programskog okvira ističe zajedničku posvećenost i saradnju između Vlade i UNFAO-a u cilju prioritizacije poljoprivrede, boljeg upravljanja prirodnim resursima i inkluzivnog ruralnog razvoja.

On je naglasio da se u UNFAO raduju intenziviranju saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ostalim partnerima, na planu razvoja crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja.

“UNFAO se obavezuje da podrži održiv, inkluzivan i konkurentan ekonomski razvoj Crne Gore, fokusirajući se na oblasti kao što su upravljanje održivim prirodnim resursima, zelene i otporne na klimatske promjene poljoprivredne prakse i pridržavanje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja” precizirao je Gandži.

UNFAO, u saradnji s Ministarstvom, ima za cilj unapređenje institucionalnih i proizvođačkih kapaciteta putem digitalizacije, znanja i inovacija.

On je naglasio uspjeh pokretanja vodećih programa i saradnju sa Ministarstvom, posebno ističući napore usmjerene ka konsolidaciji zemljišta i održivom upravljanju šumama.

“Implementacija UNFAO-ovih škola poljoprivrednih gazdinstava u Pljevljima, Beranama i Bijelom Polju, predstavlja korak ka pružanju podrške poljoprivrednicima, obezbeđujući im osnovna tehnička znanja u oblastima kao što su upravljanje farmom, higijenski standardi i efikasne poljoprivredne prakse”, zaključuje se u saopštenju.

