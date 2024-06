Potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Novica Vuković i predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), Dragan K. Vukčević, potpisali su sporazum o saradnji, kojim će se dodatno osnažiti zajednički napori na unapređenju naučnih i istraživačkih kapaciteta.

„Unapređenjem komunikacije i saradnje, kao i zajedničkim aktivnostima, značajnije se utiče na ostvarivanje uloge i ciljeva državnih organa, organizacija i ustanova i time doprinosi ukupnom napretku Crne Gore“, ocijenjeno je prilikom potpisivanja sporazuma.

Sporazumom je, kako je saopšteno iz Ministarstva, utvrđen zajednički interes za saradnju koja se odnosi na unapređenje znanja i naučnoistraživačkih i razvojnih kapaciteta Crne Gore i rad na Leksikonu finansija i bankarstva i drugim leksikografskim i enciklopedijskim projektima, kao i publikacijama u oblasti finansija i bankarstva.

Planirano je i održavanje zajedničkih tematskih skupova, okruglih stolova i tribina o pitanjima od značaja za razvoj Crne Gore, a zajednički će se raditi i na promociji zajednički objavljenih publikacija i organizaciji izložbi i drugih aktivnosti.

Potpisivanje sporazuma predstavlja potvrdu dugogodišnje kvalitetne i primjerne saradnje između te dvije institucije.

„Zajednički je zaključeno da će sporazum dodatno osnažiti zajedničke napore na unapređenju naučnih i istraživačkih kapaciteta, doprinoseći daljem razvoju obrazovnog sistema i crnogorskog društva u cjelini“, zaključuje se u saopštenju.

