Postupci protiv više kompanija zbog kršenja propisa zaštite konkurencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ključna postignuća Agencije za zaštitu konkurencije u prošloj godini odnose se na, kako je saopšteno, učinkovito sprovođenje istraga o praksama kojima se narušava ili ograničava slobodna tržišna konkurencija, uključujući utvrđivanje zabranjenih sporazuma, zloupotrebe dominantnih položaja i kontrole koncentracija.

Direktor Agencije, Nebojša Jovović, rekao je za portal RTCG da je Agencija pokrenula postupke protiv više kompanija kojima je utvrđeno da krše propise zaštite konkurencije.

Jovović je istakao značaj zakonodavstva i politike zaštite konkurencije u unapređenju ekonomske efikasnosti i pravičnosti, prenosi portal RTCG.

“To uključuje zabranu antikonkurentskih praksi poput zabranjenih sporazuma, zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu i spajanja odnosno koncentracija koja bi mogla dovesti do smanjenja i ograničavanja konkurencije. Takođe, otvaranje tržišta i uspostavljanje mogućnosti za slobodan ulazak na tržište su vitalni za održivi ekonomski razvoj države”, kazao je Jovović.

On je naveo da se prethodna godina može smatrati jednom od najuspješnijih kada je riječ o rezultatima rada te institucije.

“Agencija je potvrdila svoju predanost podsticanju konkurentnog tržišnog okruženja, a sve u cilju zaštite interesa krajnjih potrošača. Tokom prošle godine, Agencija je ostvarila zapažene rezultate koji odražavaju njenu posvećenost primjeni propisa kojima se uređuje ova oblast i to prava konkurencije i kontrole državne pomoći”, kazao je Jovović.

Ključna postignuća u prošloj godini prvenstveno se odnose na učinkovito sprovođenje istraga o praksama kojima se narušava ili ograničava slobodna tržišna konkurencija, uključujući utvrđivanje zabranjenih sporazuma, zloupotrebe dominantnih položaja i kontrole koncentracija u različitim sektorima.

“Kao rezultat toga, Agencija je pokrenula postupke protiv više kompanija kojima je utvrđeno da krše propise zaštite konkurencije, što je izazvalo pažnju javnosti i doprinijelo širenju svijesti o značaju ove oblasti i transparentnijem i konkurentnijem tržištu u Crnoj Gori”, rekao je Jovović.

On je posebno istakao rezultate ostvarene u dijelu kontrole državne pomoći.

“Pri čemu je Agencija okončala najkompleksnije predmete, kako u postupcima ex ante, tako i u postupcima ex post kontrole, sa posebnim fokusom na predmete koji su prepoznati kao završna mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija. S tim u vezi, primjenjujući zakonsku regulativu i propise kao i države EU u ovoj oblasti, pokazala da je stvorila pretpostavke da odgovori svim izazovima sa kojima se suočava i spremnost Crne Gore za članstvo u EU, jer unutrašnje tržište, između ostalog, počiva na ovim principima koji jasno propisuju pravila koja se moraju poštovati”, naveo je Jovović.

On je poručio da će u ovoj godini biti fokusirani na rješavanje novih izazova na sve složenijim tržištima kao i praćenje tržišta u cilju uočavanja i otklanjanja štetnih posljedica učesnika koji krše propise iz ove oblasti.

“Radićemo na jačanju pravnog okvira kako bi se osiguralo da su oni usklađeni sa standardima EU i najboljom praksom, širenju svijesti o značaju prava konkurencije i državne pomoći. Planiramo nastavak uspješne saradnje kako sa domaćim tako i sa međunardnim partnerima, ispunjavanje završnih mjerila za zatvaranje poglavlja 8 – Konkurencija, te u krajnjem eliminisanje svih prepreka za ulazak i izlazak sa tržišta i time omogućila efikasnost tržišta”, zaključio je Jovović.

