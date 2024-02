Poslovni rezultati kompanija podstakli rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog dana, jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati nekoliko kompanija.

Dow Jones je ojačao 0,4 odsto na 38.424 boda, dok je S&P 500 porastao 0,96 odsto na 5.000 bodova, a Nasdaq indeks 1,3 odsto na 15.859 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su dan prije potonuli više od jedan odsto, indeksi su u srijedu nadoknadili dio gubitaka jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati nekoliko kompanija.

Iz tog je razloga cijena dionice Ubera porasla gotovo 15 odsto, a Lyfta oko 35 odsto.

Rastu S&P 500 i Nasdaq indeksa doprinio je i skok cijena dionica tehnoloških divova Nvidie, Meta Platformsa i Tesle, više od dva odsto.

Ipak, na tržištu nije vladala euforija jer su splasnule nade da će američka centralna banka već u martu smanjiti kamatne stope.

Posljednjih mjeseci berzanski indeksi su rasli upravo zahvaljujući špekulacijama da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, i to već od marta.

Međutim, nakon što je u utorak objavljeno da je inflacija u januaru neočekivano porasla na 3,1 odsto na godišnjem nivou, rez kamata u martu više se na tržištu ni ne spominje, a splasnule su i šanse za smanjenje kamata u maju.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,75 odsto na 7.568 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,38 odsto na 16.945 bodova, a pariski CAC 0,68 odsto na 7.677 bodova.

