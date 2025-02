Poslanici usvojili Zakon o potrošačkim kreditima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas usvojila Zakon o potrošačkim kreditima, kojim se ukidaju naknade za obradu i prijevremenu otplatu stambenih kredita i uvodi najviša dozvoljena efektivna kamatna stopa na potrošačke kredite.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jasna Vujović, kazala je ranije tokom rasprave u parlamentu da se tim zakonom u crnogorski pravni sistem prenosi Direktiva 2014/17, koja se prvenstveno odnosi na potrošačke stambene kredite.

„Imajući u vidu da odredbe ove Direktive u velikoj mjeri proširuju obim prava potrošača, mi smo se opredijelili da njenu sadržinu proširimo i na sve ostale potrošačke kredite, a ne samo stambene“, dodala je Vujović.

Potrošački su oni krediti koje uzimaju građani u svrhu koja nije namijenjena njihovoj poslovnoj djelatnosti.

Vujović je kazala da danom stupanja na snagu Zakona kreditori neće moći sa potrošačima da ugovaraju kamatnu stopu koja je veća od prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na stanje svih potrošačkih kredita upisanih u kreditni registar Centralne banke Crne Gore (CBCG) za određeni kvartal, uvećane 100 odsto.

Ona je saopštila da je takav način određivanja gornje granice kada su u pitanju efektivne kamatne stope na potrošačke kredite, zasnovan na tržišnom principu. Na taj način se poštuju pravila konkurencije kada je u pitanju sektor kreditora i kreditnih posrednika.

Vujović je rekla i da je značajno što se inicijativom CBCG utiče na ekstremno visoke kamatne stope i na taj način doprinosi zaštiti potrošača.

Značajna unapređenja u zakonu urađena su i u dijelu procjene kreditne sposobnosti potrošača, tako da je kreditor dužan da uspostavi procedure za rano prepoznavanje potrošača za poteškoćama u plaćanju, te da je dužan da obezbijedi uspostavljanje kontakta sa takvim potrošačima.

„Predlogom zakona su definisana i osnovna pravila kada je u pitanju procjena vrijednosti nepokretnosti koja se uzima u obzir kod procjene kreditne sposobnosti potrošača”, dodala je Vujović.

Novina je i dužnost kreditora da prije pokretanja postupka izvršenja preduzmu opravdane i razumne mjere radi postizanja dogovora o naplati potraživanja.

Poslanici su na današnjoj sjednici usvojili i izmjene i dopune zakona o poreskoj administraciji i o platnom prometu, kao i Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima.

