Porto Montenegro u finalu izbora za najbolju svjetsku marinu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Marina Porto Montenegro u Tivtu zvanično je ušla u najuži izbor za ACREW Superyacht Business nagradu, za najbolju marinu za superjahte.

“Ova nagrada priznanje je visokog profila za najbolje od najboljih marina svijeta, koja podrazumijeva objekte svjetske klase, uslugu na najvišem nivou i pozitivna iskustva članova posade”, navodi se u saopštenju.

Superyacht Business Awards smatra se prestižnim i priznatim globalnim programom nagrada, pri čemu je ACREW mreža od preko 15 hiljada kapetana i članova posade koja je pozvana da glasa za kompanije u domenu superjahti koje zaslužuju svjetsko priznanje u svojoj oblasti.

“Nagrada Najbolja marina za superjahte ističe pobjedničku marinu za pružanje najviših standarda usluga i pogodnosti kapetanima i posadama sa superjahti, zajedno sa njenom spremnošću da pomogne gostima – time osiguravajući ugodan i prijatan boravak za sve”, rekli su iz Porto Montenegra.

Pobjednici će biti objavljeni 21. avgusta, kada se svi glasovi prebroje.

“Nakon što je Porto Montenegro osvojio ovu nagradu 2021. i zatim dobio drugo mjesto prošle godine, tivatska marina ima namjeru da ponovo dobije prvo mjesto ove godine”, dodaje se u saopštenju.

Svi zainteresovani mogu glasati za Porto Montenegro putem linka:

