Porast obima pruženih poštanskih usluga i prihoda poštanskih operatora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poštanski operatori su u Crnoj Gori u prošloj godini ostvarili 23,43 miliona EUR prihoda od pružanja poštanskih usluga, odnosno 24,5 odsto više nego u 2022, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a je saopšteno da je na tržištu poštanskih usluga Crne Gore u prošloj godini poslovalo 26 poštanskih operatora.

“Pored Pošte Crne Gore, koja kao univerzalni poštanski operator ima pravo i obavezu pružanja univerzalne poštanske usluge i pravo obavljanja komercijalnih poštanskih usluga na cijeloj teritoriji Crne Gore, ostalih 25 operatora su pružali komercijalne poštanske usluge”, navodi se u saopštenju.

Poštanski operatori su u toku prošle godine ukupno ostvarili 41,47 miliona poštanskih usluga, što je 14,8 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

“Od ukupno ostvarenih poštanskih usluga svih operatora, u unutrašnjem poštanskom saobraćaju je ostvareno 96,8 odsto, dok je u međunarodnom poštanskom saobraćaju ostvareno 3,2 odsto poštanskih usluga”, rekli su iz EKIP-a.

Prema podacima iskazanim u izvještajima Pošte Crne Gore, ovaj operator je u prošloj godini ostvario 14,4 odsto veći fizički obim poštanskih usluga u odnosu na prethodnu godinu. Uočava se porast obima ekspres usluga, usluga novčanog poslovanja, usluga hibridne pošte i pismonosnih usluga.

“Prema podacima dobijenim od 25 ostalih poštanskih operatora, koji obavljaju samo komercijalne poštanske usluge, ukupan fizički obim pruženih usluga u prošloj godini je 35,5 odsto veći u odnosu na prethodnu godinu, što je u značajnom dijelu rezultat povećanja e-komerca, odnosno online trgovine”, navodi se u saopštenju.

Pošta Crne Gore i dalje ima dominantnu ulogu na tržištu poštanskih usluga i njeno učešće u ukupnom obimu ostvarenih poštanskih usluga za prošlu godinu je 98 odsto, dok je učešće ostalih operatora dva odsto.

“Međutim, ako se posmatraju određene vrste komercijalnih poštanskih usluga, ovaj odnos je drugačiji, posebno kada su u pitanju paketske i ekspres usluge. Na tržištima ovih usluga značajno učešće imaju i poštanski operatori Montenomaks Control & Logistics, NTC Logistics, Express One Montenegro, Arde Com, Halo dostava i Kingscliffe Distribution Montenegro – DHL”, rekli su iz EKIP-a.

Pored porasta ukupnog obima pruženih poštanskih usluga, na tržištu poštanskih usluga Crne Gore primjetan je i porast prihoda ostvarenih od pružanja poštanskih usluga.

“Ukupni prihodi ostvareni pružanjem poštanskih usluga u prošloj godini su 24,5 odsto viši u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od poštanskih usluga Pošta Crne Gore učestvuje sa 81,5 odsto, a ostali poštanski operatori sa 18,5 odsto”, precizirali su iz EKIP-a.

Ukupni prihodi od poštanskih usluga Pošte Crne Gore u prošloj godini su 21,7 odsto viši u odnosu na ukupne prihode Pošte Crne Gore ostvarene od ovih usluga u 2022. godini, dok su ukupni prihodi od poštanskih usluga ostalih poštanskih operatora u prošloj godini uvećani 38,5 odsto u odnosu na prihode od poštanskih usluga koje su ovi operatori ostvarili u 2022. godini.

EKIP je nezavisno regulatorno tijelo za sektore elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, koje svojim djelovanjem značajno doprinosi obezbijeđenju sigurnog i predvidivog regulatornog okvira za razvoj ovih sektora.

“Jedna od bitnih nadležnosti Agencije u dijelu koji se odnosi na regulaciju poštanske djelatnosti jeste praćenje stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga i izrada periodičnih analiza”, navodi se u saopštenju.

U sklopu tih aktivnosti pripremljena je i analiza poslovanja poštanskih operatora u prošloj godini. Analiza je pripremljena na osnovu podataka koje su dostavili poštanski operatori, a predmet analize je bio ostvareni fizički obim poštanskih usluga, kao i prihodi ostvareni od pružanja tih usluga.

