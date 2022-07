Popust domaćinstvima sa nižom potrošnjom struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) odborila je popust domaćinstvima čija je mjesečna potrošnja električne energije ispod 500 kilovata po satu (KWh) i apelovala na građane da racionalizuju potrošnju.

To se navodi u Odluci o utvrđivanju popusta za električnu energiju distributivnih kupaca za period od 1. jula do 30. septembra ove godine, koju je donio Odbor direktora EPCG.

Iz EPCG su kazali da se odlukom odobrava popust za domaćinstva priključena na elektrodistributivni sistem, koje snabdijeva EPCG a koja su bez duga za utrošenu električnu energiju na kraju obračunskog perioda.

Kako je pojašnjeno, popust od 13 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga, odobrava se članovima Zlatnog tima sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 KWh.

Ostalim redovnim kupcima sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 KWh odobrava se popust u visini od pet odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

“Svrha ovakve politike popusta jeste podsticanje štednje. EPCG koristi priliku da pozove građane da, polazeći od činjenice da se cio svijet nalazi u stanju energetske krize, racionalizuju potrošnju električne energije”, kazali su iz te kompanije.

Oni su rekli da za sada ne planiraju uvođenje restrikcija i povećanje cijene električne energije za domaćinstva.

“S tim što nas na oprez navode kretanja na berzi, gdje cijene dostižu vrtoglavi rast, a postoji i rizik u pogledu mogućnosti da se jave nedostaci”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da, ukoliko bi na tržištu zaista došlo do nedostataka električne energije, EPCG ne bi bila u mogućnosti da je kupi, bez obzira na cijenu.

Iz EPCG su kazali da bi u takvoj situaciji nedostatak električne energije, uz neracionalnu potrošnju, nužno vodio restrikcijama.

“Jasno je, dakle, da postojeću energetsku krizu, koja može potrajati godinama, možemo prevazići samo zajedno, aktivnim djelovanjem kompanija iz energetskog sektora, ulaganjem u nove izvore te štednjom električne energije, odnosno odgovornim ponašanjem svih potrošača”, poručili su iz EPCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS