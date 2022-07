Bolja popunjenost privatnog smještaja sa početkom špica sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trenutna popunjenost kapaciteta privatnog smještaja ide uzlaznom putanjom, sa početkom sezonskog špica, saopštila je direktorica Udruženja izdavaoca privatnog smještaja Branka Džoganović i dodala da je to segment u okviru kojeg mogu biti zadovoljni.

Ona je kazala da se nezadovoljstvo izdavaoca odnosi na izuzetno slabu popunjenost u predsezoni i kasni početak sezone.

“Hotelski kapaciteti su u znatnoj mjeri bolje popunjeni i u dužem vremenskom intervalu. Za razliku od hotela, mi i dalje imamo zanemarljiv procenat organizovanog popunjavanja kapaciteta. Taj sistem nije stabilan ni razrađen, a s obzirom na to da se radi o kapacitetu koji je višestruko veći i raznolikiji od hotelskog, to zahtijeva sistemsku podršku“, rekla je Džoganović agenciji Mina-business.

Na pitanje kakve su cijene u privatnom smještaju ove godine, Džoganović je odgovorila da su na nivou iz 2019. ili niže.

„S obzirom na tržišta sa kojih je došao i rezervisao najveći broj gostiju, nijesmo imali prostora za povećanje. Uzimajući u obzir ukupnu situaciju na tržištu, standard naš i naših gostiju, potrudili smo se izaći u susret svakome ko je poželio da dođe da na more“, dodala je Džoganović.

Komentarišući veliki udio sive ekonomije u sektoru izdavanja smještaja, kao i proces fiskalizacije, Džoganović je objasnila da jeste značajan dio kapaciteta u sivoj zoni, ali da su u razgovorima sa predstavnicima nadležnih ministarstava pokušali i uspjeli da rasvijetle na koji način je sve i sam sistem podstakao trenutnu situaciju.

„Ohrabruje što ćemo u konstruktivnom dijalogu i konkretnim rješenjima uspjeti da to prevaziđemo. Skoro godinu i po smo upućivali zahtjeve za organizovanjem adekvatne obuke i to će se u narednom periodu realizovati“, rekla je Džoganović.

Prema njenim riječima, Udruženje je uložilo dodatni napor da sa softverskom firmom iz Podgorice prilagodi rješenje koje određeni broj izdavaoca već koristi.

„Naš glavni zahtjev je bila kvalitetna podrška za implementaciju i to izdavaoci koji se prijavljuju sigurno imaju. Aplikacija omogućava fiskalizaciju, prijavu gosta i obračun boravišne takse. Takođe, omogućava izdavanje potvrde o registraciji gosta, što je dodatni benefit. Povratne informacije su dosta dobre i vjerujemo da ćemo i na ovaj način olakšati i intezivirati proces fiskalizacije u privatnom smještaju“, saopštila je Džoganović.

Komentarišući dosadašnji tok sezone i najave za naredni period, Džoganović je poručila da u privatnom smještaju predsezone skoro da nije ni bilo.

„Većina hotela su svoje junske cijene i promo aranžmane produžili i u prvoj polovini jula, tako da su zbog uređenih sistema i svakodnevnog i cjelodnevnog servisa, uz brojne sadržaje, bili prvi izbor gostiju koji su nas posjetili. Ako ne nastupimo sa konkretnim ponudama, već u avgustu za postsezonu, velike su šanse da se situacija iz predsezone ponovi“, zaključila je Džoganović.

