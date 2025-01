Pojačan inspekcijski nadzor tržišne inspekcije u više opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržišni inspektori su, u počajanom inspekcijskom nadzoru 17. i 20. januara, donijeli 57 rješenja i izdali 112 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 31,39 hiljada EUR.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja je saopšteno da je tokom nadzora obavljeno ukupno 64 inspekcijska pregleda, pri čemu je utvrđeno 57 nepravilnosti koje se odnose na kršenje propisa iz oblasti unutrašnje trgovine i zaštite potrošača.

U skladu s Godišnjim planom rada za ovu godinu, tržišni inspektori Direkcije za tržišnu inspekciju sproveli su pojačan inspekcijski nadzor u opštinama Podgorica, Kotor, Tivat, Kolašin, Žabljak, Andrijevica, Plav i Gusinje.

“Ministarstvo ostaje posvećeno sprovođenju aktivnosti usmjerenih na zaštitu potrošača i poštovanje zakonskih obaveza u oblasti trgovine”, zaključuje se u saopštenju.

