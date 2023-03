Podrška za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je danas javni poziv za dodjelu sredstava podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za ovu godinu.

Iz Ministarstva su kazali da je ukupno 150 hiljada EUR na raspolaganju poljoprivrednim gazdistvima koja ispune uslove javnog poziva.

Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do dana zatvaranja javnog poziva, odnosno 5. maja.

“Poljoprivredna gazdinstva koja su u prethodnih pet godina ostvarila pravo na podršku za isti tip investicije u opremu za mužu ili čuvanje mlijeka, u okviru mjera Agrobudžeta, ne mogu biti korisnici ovog poziva za isti tip investicije”, naglasili su iz Ministarstva.

Podnosilac zahtjeva mora posjedovati najmanje dva muzna grla goveda ili 20 muznih koza/ovaca registrovanih u Registru za identifikaciju i obilježavanje životinja i Registru poljoprivrednih gazdinstava, nad kojim su sprovedene mjere po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite, a sve u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podrške.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi šest hiljada EUR, uz budžetsku podršku do 50 odsto vrijednosti prihvatljive investicije za nabavku opreme za mužu, kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju, odnosno do tri hiljade EUR.

Za nabavku opreme za hlađenje mlijeka podrška iznosi do 70 odsto prihvatljive investicije, odnosno 4,2 hiljade EUR.

Pored osnovnog iznosa podrške, dodatnih deset odsto od iznosa prihvatljive investicije ostvaruju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji, zaključno sa 31. decembrom prošle godine.

Dodatnih deset odsto ostvaruju žene podnosioci zahtjeva.

Sredstva podrške se isplaćuju nakon završene investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

O svim uslovima i specifičnim kriterijuma prihvatljivosti za ovu vrstu podrške, zainteresovani se mogu informisati kroz javni poziv koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva.

