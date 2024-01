Podrška Demokrata lučkim i transportnim radnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanički klub Demokratske Crne Gore pružiće punu podršku lučkim i transportnim radnicima, kako bi se pronašao najprihvatljiviji način za rješavanje njihovih problema, odnosno konstruktivnih inicijativa koje su podnijeli.

Poslanik Demokrata, Momčilo Leković, primio je danas u Skupštini predsjednika Sindikata lučkih i transportnih radnika Vladimira Obradovića i potpredsjednika Nedžada Pinčića.

“Kao poslanik, sa snažnim uvjerenjem izražavam punu podršku naporima radnika Luke Bar u ostvarivanju prava koja ih sleduju i koja, s obzirom na prirodu posla sa kojom se bave, apsolutno zaslužuju”, naveo je Leković u saopštenju.

On je poručio da se lučko-transportni radnici suočavaju sa teškim i rizičnim poslovima i rukovode opasnim materijalima, te su shodno tome izloženi ozbiljnim zdravstvenim rizicima.

“Njihova inicijativa za povećanje beneficija radnog staža, što će omogućiti raniji odlazak u penziju nakon 25 godina rada, racionalna je i zaslužuje ozbiljno razmatranje”, smatra Leković.

Na ovaj način, kako je dodao, sprovodi se zaštita radničkih prava, posebno u sektoru gdje su fizički zahtjevi i rizici posebno izraženi.

“Posebno me kao Baranina i nekog čiji su najbliži proveli cijeli svoj radni vijek u ovom preduzeću, raduje odnos koji izvršni direktor Luke Bar, Ilija Pješčić, ima prema radnicima i koji je, kako kažu predstavnici Sindikata, nabavio najskuplju zaštitnu opremu i maske, koji brine o njima koliko može, a što sa prethodnim rukovodstvom nije bio slučaj”, rekao je Leković.

On je kazao da, prema informacijama koje je dobio, Luka Bar takođe radi na Aktu o procjeni rizika, koji se dugo nije radio u tom preduzeću, koji će propisati bolju zaštitu radnika i osavremeniti neke procedure.

“Očekujem da će se ova inicijativa odraziti na poboljšanje radnih uslova za lučko-transportne radnike, priznavanjem njihovih specifičnosti, te osiguravanjem zasluženih prava koja treba da imaju. Lučki radnici zaslužuju pravičnost, a njihova predanost i doprinos društvu treba i mora da budu cijenjeni”, zaključio je Leković.

