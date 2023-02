Po nalogu SDT-a izuzeta dokumentacija iz Budvanske rivijere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uzeli su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva dokumentaciju iz Hotelske grupe Budvanska rivijera, nakon što je uprava podnijela krivičnu prijavu protiv bivše direktorice, Katarine Kažanegre, okrivljujući je da je oštetila firmu za 1,1 milion EUR.

Zeleno svjetlo da pravni zastupnik kompanije podnese krivičnu prijavu SDT-u na čijem je čelu Vladimir Novović, dao je Odbor direktora, a na teret Kažanegri stavlja se krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Kažanegru, kako piše u prijavi u koju su Vijesti imale uvid, sumnjiče da je krajem decembra 2017. godine prekoračenjem svog ovlašćenja nanijela imovinsku štetu Budvanskoj rivijeri u iznosu od 1,14 miliona EUR.

Navodno, Kažanegra je, kao izvršna direktorica, zaključila u ime Budvanske rivijere, a bez odobrenja Odbora direktora, ugovor o pristupanju dugu kao obezbjeđenje kreditu od četiri miliona EUR, koje je kompanije Euromix Trade uzela od Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

Ona u subotu nije odgovorila na pitanja Vijesti.

U krivičnoj prijavi detaljno se pojašnjava navodni poslovni odnos Budvanske rivijere i kompanije Euromix Trade oko gradnje hotela Cristal Rivijera u Petrovcu.

