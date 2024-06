Plan za oporavak Pljevalja nedovoljno ambiciozan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predloženi Plan za oporavak Pljevalja nije dovoljno ambiciozan i sveobuhvatan za dugoročan ekonomski oporavak i stabilnost tog grada, saopštili su iz nevladine organizacije Eko-tim i dodali da je neophodno uključiti razvoj primarnih djelatnosti.

Eko-tim je izrazio zabrinutost u vezi sa Planom za oporavak Pljevalja, koji je pripremila Vlada, u saradnji sa Opštinom Pljevlja i Rudnikom uglja.

Koordinatorka programa za klimu i energiju u Eko-timu, Diana Milev Čavor, saopštila je da se Plan pretežno oslanja na uslužne djelatnosti koje, iako značajne, ne mogu same po sebi obezbijediti ekonomsku otpornost.

“Potrebno je paralelno ulaganje u primarne i sekundarne sektore, kako bismo stvorili čvrstu ekonomsku osnovu. Primarne djelatnosti, poput poljoprivrede i šumarstva, tradicionalno su stubovi ekonomije Pljevalja. Ulaganje u modernizaciju i podršku ovim sektorima ključno je za osiguranje održivog ekonomskog razvoja”, navela je Milev Čavor u saopštenju.

Prema njenim riječima, neophodna su veća ulaganja u modernizaciju poljoprivrede, podsticanje lokalne proizvodnje hrane i podsticanje razvoja industrije, kroz konkretne Vladine programe i mjere koje treba da doprinesu njihovom razvoju.

“Predloženi plan fokusira se na niz projekata u tercijarnom sektoru, uključujući toplifikaciju, energetsku efikasnost, izgradnju Opšte bolnice, razvoj turizma i poboljšanje saobraćajne infrastrukture. Ovi projekti su svakako korak naprijed u unapređenju životnih uslova i otvaranju određenog broja novih radnih mjesta. Međutim, isključivo oslanjanje na tercijarne djelatnosti neće biti dovoljno za postizanje održivog ekonomskog rasta i stabilnosti, što posebno ističemo kao nedostatak ovog Plana, a uzevši u obzir sve resursne potencijale koje Pljevlja imaju”, poručila je Milev Čavor.

Ona je kazala da Pljevlja ne smiju biti samo mjesto koje se oporavlja kroz uslužne djelatnosti, već grad sa jakom osnovom u primarnim i sekundarnim sektorima.

Diversifikacija ekonomije i komplementarna ulaganja u sve sektore ključna su za stabilnost i prosperitet Pljevalja i Crne Gore u cjelini.

“Apelujemo na Vladu da razvije sveobuhvatan plan koji uključuje sinergiju primarnih, sekundarnih i tercijarnih delatnosti, čime ćemo zaista osigurati uravnotežen ekonomski rast, osiguravajući time ekonomski oporavak kakav građani Pljevalja zaslužuju”, dodala je Milev Čavor.

Eko-tim, kao koordinator lokalne Platforme za pravednu tranziciju u Pljevljima, će u narednom periodu upututi inicijativu Vladi za pripemu Plana pravedne tranzicije za Pljevlja, sa konkretnim preporukama za privredne aktivnosti koje se mogu valorizovati u toj opštini.

