PES: Obustaviti javni poziv za korišćenje šuma za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pokret Evropa sad apelovao je na Upravu za gazdovanje šumama i lovištima da obustavi javni poziv za korišćenje šuma za ovu godinu.

U PES-u tvrde da je javi poziv višetruko štetan za više od 50 firmi drvoprerađivača sa sjevera Crne Gore, u kojima radi preko 500 zaposlenih.

Poslanik PES-a, Milan Zečević, smatra da su žalbe drvoprerađivača opravdane, kao i zahtjevi koji su upućeni u otvorenom pismu premijeru, poslanicima i predsjednicima opština sa sjevera.

“Takođe, prije nego stupi na snagu novi Zakon o šumama, koji je izglasan u Skupštini i koji će da riješi u potpunosti ove probleme, apelujem da se hitno kreira novi javni poziv, sa uslovima prihvatljivim za sve, kako je to i traženo u otvorenom pismu drvoprerađivača, a po modelu iz prethodnih godina”, rekao je Zečević u saopštenju.

Prema njegovim riječima, pokret Evropa sad je protiv bilo kakvih vidova diskriminacije i razdvajanja privrednih subjekata na male i velike.

“Naš stav je da bi svi privredni subjekti trebalo da imaju jednak pristup javnim dobrima, u ovom slučaju šumskim resursima, što potvrđuju i nova zakonska rješenja. Započeta reforma u šumarstvu ima takav pristup za primaran cilj i osigurava da svi privredni subjekti imaju mogućnost da se razvijaju nesmetano i u korektnim konkuretskim uslovima”, zakjučio je Zečević.

