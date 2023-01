Pčelarstvo hobi i biznis budućnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Porodica Perišić iz Kolašina kupila je prošle godine, zahvaljujući projektu Udruženja pčelara iz tog grada, nekoliko pčelinjih društava i već uživa u kvalitetnom medu iz sopstvene proizvodnje.

Dvadesetogodišnja studentkinje ekonomije, Milica Perišić, i još osam mladih entuzijasta upustili se se nedavno u pčelarenje zahvaljujući projektu Udruženja pčelara Kolašin, koje je obezbijedilo kompletan početnički pčelarski pribor, savremenu literaturu i detaljnu obuku o pčelarstvu.

Otvaranje zajedničkog praktičnog pčelinjaka, u kojem obučavaju mlade iz Kolašina kako da se pravilno brinu o pčelama, omogućili su Evropska unija, UNDP i Opština Kolašin, udruženi u projekat ReLOaD2.

Perišići su za pčelarstvo počeli da se interesuju tokom pandemije koronavirusa, kada je potraga za prirodnim proizvodima bila na vrhuncu, a projekat Udruženja pčelara došao je kao naručen i Milici dao vjetar u leđa da se upusti u pčelarenje.

Ona u pčelarstvu vidi ozbiljnu razvojnu šansu, iako je to zasad samo hobi za porodicu i prijatelje.

„Prije svega, ovo je sjajan način da utrošim slobodno vrijeme, budem u prirodi i osmatram šta tako malo biće može i zna da uradi, ali vidim i odličnu priliku za zaradu – i sigurno neću odustati”, poručila je Perišić.

Ona je navela da je okruženju neobično kad čuje da se mlada žena bavi pčelarstvom.

„Nekad ima i pošalica kad tražim štivo i časopise o pčelarenju, jer to često zamišljaju kao zanimaciju penzionera, ali naposlijetku svi budu zainteresovani da saznaju više o mom hobiju”, rekla je Perišić.

Tridesetogodišnji Đorđije Šćepanović takođe je prije pola godine kupio svoja prva pčelinja društva.

„Uvijek me je ovo pomalo zanimalo, ali nekako mi je falilo vremena i uslova. Onda sam se prijavio za obuke u Kolašinu, svakog dana ponešto novo naučim i već sam prezadovoljan kako ide. Jeste da sam početnik, ali vidim perspektivu u ovome jer bez pčela neće biti ni ljudske vrste”, kazao je Šćepanović.

On razmišlja o pčelarstvu i kao glavnom zanimanju.

„Doživio sam povredu koja me sprječava da nastavim s poslom koji sam dosad obavljao i alternativa se pojavila u pravom trenutku. Posvetiću se pčelarstvu jer toliko mnogo pruža, a naspram svakog drugog posla je opuštanje i uživanje“, saopštio je Šćepanović.

Udruženje pčelara već 20 godina radi na promociji pčelarstva, a proteklu godinu u tom smislu vide najuspješnijom.

Iz Udruženja su kazali da je potražnja za pčelinjim proizvodima ogromna i da trenutna proizvodnja u Crnoj Gori ne zadovoljava potrebe tržišta. Privredna klima u Kolašinu se sa autoputem ubrzano poboljšava, ali u ruralnim područjima ostaje neiskorišćeno bogatstvo, odnosno endemske vrste i raznovrsna cvjetna flora.

I u mnogim drugim krajevima Crne Gore, koja čuva čak polovinu svih evropskih biljnih vrsta neiscrpan je potencijal za pčelarenje.

Predsjednik Udruženja pčelara, Bogoljub Bulatović, kazao je da zbog toga preporučuje svima koje barem malo zanima boravak u prirodi da razmisle o sličnim poduhvatima.

„Osim što su mladi dobili alat i znanje, cijela lokalna zajednica će imati benefite, jer razvoj pčelarstva unapređuje voćarstvo, a time dalje cijelu poljoprivredu. Od početka projekta se naše članstvo uvećalo za 25 odsto. Da svega dvoje odluči da se ozbiljno posveti pčelarstvu, a izgledno da će ih biti mnogo više, pejzaž kolašinskog kraja će se drastično promijeniti“, rekao je Bulatović.

