Papić v.d. direktora Uprave za igre na sreću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Novica Vuković, kao koordinator Uprave za igre na sreću, predao je danas dužnost njenom novoizabranom vršiocu dužnosti direktora, Spasoju Papiću.

Vuković je Papiću poželio uspješan rad u daljem unapređenju ove značajne oblasti.

“Imajući u vidu opredjeljenje Vlade da kroz implementaciju sistema nadzora u priređivanja igara na sreću i pripremu novog zakona, kojim će ova oblast biti bolje regulisana, osigura poštovanje pravnog poretka koje će značiti i značajno bolju naplatu prihoda, Vuković je izrazio očekivanja da će Papić dati lični doprinos uređenju i osavremenjivanju Uprave za igre na sreću”, navodi se u saopštenju.

Papić je poručio da će se, kao i u dosadašnjoj karijeri, na mjestiu direktora Uprave za igre na sreću voditi najvećim profesionalnim standarima, težiti reformama i zadovoljavati isključivo postignutim rezultatima.

“Sagovornici su se saglasili da konstruktivna saradnja sa priređivačima, kroz otvoreni dijalog, treba da bude temelj u daljem kreiranju politika u ovoj zahtjevnoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

Papić je magistar informacionih tehnologija sa višegodišnjim iskustvom na rukovodećim i ekspertskim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, u oblasti informacionih tehnologija.

Magistrirao je sa ocjenom deset na Fakultetu za informacione tehnologije i profesor je u Srednjoj Elektrotehničkoj školi “Vaso Aligrudić”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS