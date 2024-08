Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je u prvih šest mjeseci ostvaren suficit budžeta od 30,4 miliona EUR ili 0,4 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 neznatno je oslabio na 993,19 poena, a indeks MONEX blago na 15.092,01 bod.

Promet je iznosio 23,65 hiljada EUR i bio je 30 puta manji od prošlosedmičnog.

Gubile su dionice Elektroprivrede blago na 5,25 EUR i Port of Adrie neznatno na 14,41 cent. Akcije Veleprodaje, Crnogorskog Telekoma i Crnogorskog elektroprenosnog sistema nijesu mijenjale vrijednost i ostale su na prošlosedmičnom nivou od 25 EUR, odnosno 2,15 EUR i 1,33 EUR.

Trgovano je i akcijama Industriaimporta-Industriaimpexa i TPC „Ražnatović“, koje su u petak koštale 8,2 EUR, odnosno 12,78 EUR.

Iz Ministarstva finansija u četvrtak je objavljeno da je ostareni suficit u prvih šest mjeseci ove godine u poređenju sa planom, koji j predviđao deficit od 153,4 miliona EUR, bolji 83,9 miliona EUR. U junu je, uprkos projektovanom deficitu, suficit budžeta od 0,5 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, u državnoj kasi u prvih pola godine prihodovano je 75,4 miliona EUR ili 6,1 odsto više u odnosu na plan, odnosno 72,7 miliona EUR više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Početkom sedmice održano je u Skupštini kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića, koji je poručio da će Crna Gora u oktobru napraviti nevjerovatan civilizacijski iskorak programom Evropa sad 2, od kojeg će benefite imati 300 hiljada zaposlenih.

On je, na kontrolnom saslušanju na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kazao da se program Evropa sad 2 sastoji iz tri najbitnije promjene, od kojih je prva povećanje minimalne zarade na 600 EUR za srednjoškolce i 800 EUR za visokoškolce.

Spajić je rekao i da će se smanjenjem poreskog opterećenja na rad smanjiti rizik poslovanja u Crnoj Gori i omogućiti poslodavcima da imaju najkonkurentnije uslove u Evropi.

„To će biti najniže opterećenje na rad u Evropi i jako je konkurentno“, naveo je Spajić.

On je ove sedmice saopštio i da je realizacija treće dionice auto-puta od Andrijevice do Boljara, vrlo je važna, zbog čega je pokrenut postupak izbora projektanta za izradu idejnog projekta, nakon čega će početi ugovaranje izgradnje.

„Početak radova na drugoj dionici auto-puta ne zadovoljava naše ambicije, jer želimo da do 2030. razvijemo mrežu ključnih saobraćajnica i u tom kontekstu realizacija projekta izgradnje treće dionice, od Andrijevice do Boljara, vrlo je važna“, naveo je Spajić u pisanom odgovoru na pitanje poslanika Kluba poslanika ZBCG – Demokratska narodna partija, Vladislava Bojovića.

Podsjetio da planirana dužina dionice iznosi oko 50 kilometara, a da je procijenjena vrijednost izrade oko 880 miliona EUR.

„S obzirom na to da se puna funkcionalnost ove dionice stvara završetkom izgradnje auto-puta od Požege do granice sa Crnom Gorom, na teritoriji Srbije, planirano je intenziviranje saradnja sa kolegama iz Srbije kako bi se izgradnja ovih dionica realizovala na optimalan način – na korist obje države“, rekao je Spajić.

Vlada je u četvrtak dala saglasnost da se kineskoj Exim banci izmiri 4,27 miliona USD, od čega 2,44 miliona USD za obaveze dospjele u okviru kreditnog aranžmana sa Crnogorskom plovidbom i 1,83 miliona USD za obaveze u okviru aranžmana sa Barskom plovidbom.

Vlada je usvojila informaciju o izmirenju obaveza dospjelih 21. jula u okviru kreditnih aranžmana zaključenih između Crnogorske plovidbe i kineske Exim banke, kao i Barske plovidbe i Exim banke, za koje je država izdala garancije.

„Vlada je prihvatila zahtjev banke za izmirenje dospijelih obaveza, po osnovu garancija izdatih za navedene kreditne, imajući u vidu da pomenute kompanije nijesu u mogućnosti da izmire svoje obaveze, u skladu sa planom otplate kredita“, navodi se u saopštenju.

Početkom sedmice iz Montenegroberze je saopšteno da dividendu za prošlu godinu dijelilo šest kompanija, dok su za 2022. godinu to učinile njih četiri.

Emitenti koji su u toku ove godine na skupštinama akcionara donijeli odluku o isplati dividende za prošlu su Jugopetrol, Crnogorski Telekom, Luka Kotor, Crnogorski elektroprenosni sistem, Poslovno-logistički centar Morača i Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja.

“Riječ je o kompanijama koje posluju sa profitom i koje dio ostvarenog profita isplaćuju svojim akcionarima”, navodi se u saopštenju.

Jugopetrol, Crnogorski Telekom i CGES imaju kontinuitet u isplati dividende dvije godine zaredom, odnosno za prošlu i 2022. godinu.

