Pad Dow Jones-a

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average pao je u utorak više od 100 bodova dok ulagači očekuju ključne podatke o inflaciji koji će biti objavljeni kasnije ove sedmice.

Dow je pao 90 bodova ili 0,2 odsto. S&P 500 porastao je 0,1 odsto, dok je Nasdaq Composite dodao 0,4 odsto, prenosi SEEbiz.

Maloprodajni div Macy’s napredovao je više od tri odsto nakon što je najavio da će zatvoriti oko 150 svojih trgovina u problemima nakon pada prihoda u prethodnom kvartalu.

Lowe’s je dobio 1,6 odsto nakon što je objavio bolju zaradu. Zoom Video i Hims & Hers Health porasli su 7,3 odsto odnosno 33,5 odsto, nakon izvještaja o zaradi koja su premašila očekivanja Wall Streeta.

Glavni investicioni strateg u CFRA Research, Sam Stovall, kazao je da tržište u utorak stvarno nema puno smjera.

“Različiti sektori svaki marširaju u ritmu bubnjara”, dodao je Stovall.

Ti potezi slijede gubitnički dan na Wall Streetu koji je povukao Dow i S&P 500 ispod rekordno visokih vrijednosti viđenih prošle sedmice nakon Nvidijinog zvjezdanog izvještaja o zaradi.

“Ono što uzrokuje bolje poslovanje tehnoloških, diskrecionih, komunikacionih usluga i finansijskih dionica je to što obično dobro posluju u periodu pauze kamatnih stopa. Takođe, tu je i rast”, rekao je Stovall.

On je naveo da misli da dok američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ne počne smanjivati kamatne stope, ulagači se neće dramatično diverzifikovati u dionice srednje i male kapitalizacije – oni stvarno žele pričekati i vidjeti.

Najnoviji podaci o povjerenju potrošača takođe su pali zbog zabrinutosti u vezi s potencijalnim usporavanjem tržišta rada i polarizovanim političkim krajolikom, prema mjeraču Conference Boarda objavljenom u utorak. Indeks povjerenja potrošača pao je na 106,7, što je niže od revidiranih prema dolje 110,9 u januaru i ispod Dow Jonesove procjene za 115,1.

Podaci američkog Ministarstva trgovine objavljeni u utorak pokazali su da su narudžbe dugotrajne robe pale više od očekivanog u januaru, a vodeći je faktor veliki pad potražnje za prevozom.

Oni dolaze prije januarskog čitanja pomno praćenog indeksa cijena izdataka za ličnu potrošnju, kao i podataka o ličnom dohotku, koji bi trebalo da budu objavljeni u četvrtak. Ulagači će pratiti ove podatke radi budućih znakova o zdravlju privrede i uvida u putanju monetarne politike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS