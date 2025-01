Osnovan Komitet za pravna pitanja SSI

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet stranih investitora u Crnoj Gori (SSI) formirao je Komitet za pravna pitanja, koji će se baviti unapređenjem regulatornog okvira s ciljem stvaranja predvidivog i atraktivnijeg poslovnog ambijenta u zemlji, saopštili su njegovi predstavnici.

Iz Ssi je saopšteno da je za predsjednicu Komiteta izabrana je Ana Ivanović, advokat u saradnji sa advokatskom kancelarijom Moravčević, Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr-om.

„Formiranjem Komiteta, Savjet dodatno jača ulogu u identifikaciji i uklanjanju poslovnih barijera, koje ne utiču samo na strane investitore, već i na ukupnu ekonomsku dinamiku u državi. Osim toga, kroz saradnju sa donosiocima odluka, Komitet će raditi na kreiranju efikasnijeg pravnog okvira, čime se poboljšava investiciona reputacija Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Ivanović je povodom imenovanja kazala da joj je velika čast što će, zajedno sa ostalim članicama i članovima Komiteta, raditi na unapređenju regulatornog okvira.

„Ova tema posebno dobija na značaju u trenutku kada proces evropskih integracija, ali i generalni izazovi, dodatno stavljaju fokus i podsjećaju na značaj pravne sigurnosti. Nastojaću da iskoristim iskustvo koje sam stekla u saradnji sa kancelarijom Moravčević, Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr-om, radeći na ključnim investicionim projektima u Crnoj Gori i širom Evrope, kako bismo predložili konkretna rješenja za postojeće izazove“, navela je Ivanović.

SSI je, kako su saopštili njegovi predstavnici, jedino poslovno udruženje u Crnoj Gori koje okuplja isključivo strane investitore. Njegove članice generišu oko 23 odsto BDP-a i ubrajaju se među najveće poslodavce u zemlji, čime imaju značajnu ulogu u njenom ekonomskom razvoju.

Osim novoosnovanog Komiteta za pravna pitanja, u okviru Savjeta djeluju i komiteti za IT, ekonomski i infrastrukturni razvoj, ljudski kapital i talente, vladavinu prava, poresku politiku i tranziciju ka zelenoj ekonomiji.

