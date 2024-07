Osnovan Direktorat za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja u cilju jačanja socijalnog dijaloga, poštujući princip tripartitnog pregovaranja i donošenja odluka zasnovanih na konstruktivnom dijalogu, osnovalo je Direktorat za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje.

Iz Ministarstva je saopšteno da, imajuću u vidu da je socijalni dijalog jedan od ključnih segmenata koje treba jačati, što je prepoznato i kroz pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje a kojim koordinira ovaj organ, otvorili su dvije e-mail adrese za direktan kontakt socijalnih partnera.

E-mail adrese otvorene kako bi obezbijedili bolju komunikaciju i transparentnost u radu su [email protected] i [email protected]

“Takođe, pored e-mail adresa, u narednim danima Ministarstvo će obezbijediti i telefonsku liniju za socijalne partnere, sve u cilju postizanja što boljeg socijalnog dijaloga, kako bi ubuduće donosili odluke na zadovoljstvo svih građana”, navodi se u saopštenju.

