Opština Bar još jednom podržala lokalne zanatlije

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar podržala je peti put razvoj zanatske djelatnosti kroz dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim zanatlijama za realizaciju njihovih biznis planova.

Tim povodom je upriličeno potpisivanje ugovora sa dobitnicima podrške, koje je potpisao predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

On se, kako je saopšteno iz opštine Bar, zahvalio dobitnicima na želji da učestvuju u tom programu, ukazujući na kvalitet pripremljenih planova čija će realizacija nesumnjivo doprinijeti razvoju lokalne ekomonije.

„Opština Bar u kontinuitetu, od 2019. godine, kroz dodjelu grantova podržava sve ono što vodi ka kreiranju novih radnih mjesta u realnom sektoru vođena idejom da snaga lokalne ekonomije počiva u preduzetništvu, a posebno u zanatstvu. Stoga smo sa posebnim osjećajem kreirali Program podrške razvoju zanatske djelatnosti i raduje nas činjenica da smo uspjeli da ove godine podržimo čak 11 zanatlija, te da ćemo plasirati sva sredstva predviđena budžetom za ovu godinu u ukupnom iznosu od 20 hiljada EUR “, kazao je Raičević.

On je rekao da će lokalna uprava, kao i do sada, biti otvorena za saradnju, uz najavu da će sa ovom i sličnim praksama nastaviti i u narednom periodu, a sa željom i tendencijom da već naredne godine budu uvećana budžetska sredstva za ovu svrhu.

„Imaćete našu punu podršku, ne samo u dijelu obezbjeđivanja finansijske podrške, već ćemo aktivno učestvovati i u promociji i plasmanu vaših proizvoda i usluga sa željom da vaši biznisi budu uspješno realizovani“, poručio je Raičević.

Sekretarka Sekretarijata za privredu Opštine Bar i predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava, Marina Trceta, rekla je da je cilj Programa za podršku razvoja zanatstva u opštini Bar, između ostalog, očuvanje tradicije i kulture samog grada kroz razvoj tradicionalnih zanata, unapređenje poslovnog ambijenta i turističke ponude, ali i promocija svih zanatskih djelatnosti i zanatlija koji rade na poboljšanju svojih proizvoda i usluga.

Rajko Čurović, jedan od dobitnika granta lokalne uprave koji se bavi proizvodnjom jedinstvenih suvenira od maslinovog drveta i epoksi smole, kazao je da će mu podrška Opštine Bar značiti mnogo u unapređenju poslovanja.

„Zahvaljujući dobijenim sredstvima biću u prilici da ubrzam određene segmente svog posla. Vjerujem da proizvodnja suvenira ima svoje mjesto, prije svega na primorju zbog turizma i preporučio bih ovaj zanat i mlađim generacijama jer je vrlo interesantno“, naveo je Čurović.

Kroz drugi javni poziv Opštine Bar za podršku razvoju zanatstva za ovu godinu, pored Čurovića, podržano je još šest barskih zanatlija i to: Marija Vukčević sa planom Zdravljem do dodira ljepote, Sead Kovačević za adaptaciju enterijera u postojećoj zanatskoj djelatnosti, Nemanja Jović za potrebe opremanja frizerskog salona Rock n hair, zatim Amra Saljević sa planom unapređenja poslovanja u frizerskoj djelatnosti, Zorka Čelebić za biznis plan Krojački salon Zorica – budi u trendu, te Almira Međedović i preduzeće Monte-Tivar za unapređenje poslovanja.

Prethodno su, na osnovu prvog javnog konkursa u ovoj godini, podržane četiri biznis ideje kroz dodjelu sredstava za finansiranje opravdanih troškova, poput nabavke opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti, nabavke repromaterijala za izradu proizvoda, učešća na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, te drugih aktivnosti.

Od početka implementacije ovog programa lokalna uprava je plasirala gotovo 40 hiljada EUR budžetskih sredstava na ime podrške razvoju zanatstva, prepoznajući kao održive i inovativne biznis ideje 20 zanatlija sa teritorije opštine.

