Oko 4,1 milion EUR za prekogranične projekte mikro i malih preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ugovori za zajedničke prekogranične projekte mikro i malih preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, čija ukupna vrijednost iznosi 4,1 milion EUR bespovratnih sredstava Evropske unije (EU), potpisani su danas u Mostaru.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) Crne Gore saopšteno je da su na svečanosti u organizaciji Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) dodijeljeni ugovori za sprovođenje ukupno 24 projekta koji su odobreni za finansiranje u sklopu Prvog poziva Fonda projekata manje vrijednosti (SPF) u okviru projekta EmBRACE.

Projekat se realizuje uz podršku Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, koji sufinansira EU.

Od 24 podržana projekta, kako je saopšteno, crnogorska mikro i mala preduzeća učestvuju u njih 19.

Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, kazala je tokom obraćanja na svečanoj dodjeli da mikro i mala preduzeća predstavljaju stub ekonomija Hrvatske, BiH i Crne Gore.

„Ona ne samo da imaju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju naše tri države, već i zapošljavaju veliki broj ljudi i omogućavaju pristup različitim proizvodima i uslugama. Zato je važno da podstaknemo njihov dalji rast, održivost i konkurentnost“, rekla je Gorčević.

Ona je istakla da je regionalna saradnja od suštinskog značaja za razvoj regiona, i da za Crnu Goru i njenu vanjsku politiku, ona predstavlja jedan od prioriteta.

„Zahvaljujući finansijskoj podršci EU kroz programe prekogranične i teritorijalne saradnje, imamo priliku da gradimo dobrosusjedske odnose i podstičemo društveno-ekonomski razvoj kroz projekte koji poboljšavaju kvalitet života u našim zajednicama. Podrška mikro i malim preduzećima iz tri države je snažna potvrda naše zajedničke posvećenosti ekonomskom razvoju kako programskog područja, tako i čitavog regiona“, naglasila je Gorčević.

Hrvatski ministar regionalnoga razvoja i fondova EU, Šime Erlić, kazao je trilateralni program između Hrvatske, BiH i Crne Gore najpopularniji Interreg program među hrvatskim korisnicima.

To, kako je rekao, znači da za ovaj program redovno dobijaju najviše prijava, a cilj je da svake godine s njim idu još više naprijed.

„U prošlom finansijskom razdoblju kroz ovaj program na raspolaganju je bilo 59 miliona EUR, a zajedničkim odlukama taj iznos smo podigli na više od 117 miliona“, kazao je Erlić, dodajući da je podsticanje digitalne tranzicije ključno za konkurentnost privrede.

Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota istakla je da sa ovim projektima započinje novo poglavlje u jačanju prekogranične poslovne saradnje u regiji.

„Kroz ove projekte, naši preduzetnici će imati priliku da razmijene iskustva, istraže nove tržišne mogućnosti, povećaju konkurentnost svojih preduzeća, rade na razvoju novih proizvoda i usluga, implementaciji pilot akcija i otvaranju novih radnih mjesta“, kazala je Habota.

Objava narednog poziva za preduzeća u sklopu projekta EmBRACE planirana je tokom ove godine.

