Oko 400 nezaposlenih mladih proći će obuku i dobiti grantove u cilju zapošljavanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori će, u okviru projekta kojeg realizuje Caritas Crne Gore, oko 400 mladih u proći obuku koja će im olakšati put ka zapošljavanju.

Njih 30 će imati priliku za plaćenu radnu praksu, dok će desetoro dobiti grantove za pokretanje poslovnih ideja, saopšteno na međunarodnoj konferenciji Zapošljavanje mladih – izazovi i prilike, koju je realizovao Caritas Crne Gore.

Direktor Caritasa Crne Gore, Marko Đelović, kazao je da nezaposlenost mladih predstavlja globalni problem, i da nije samo prisutan u državama na Zapadnom Balkanu, prenosi PR centar.

„U državama Evropske unije (EU), nezaposlenost mladih je i dvostruko veća od opšte nezapošljenosti. U pojedinim državama Evrope stopa nezaposlenosti mladih kreće se i preko 50 odsto. Slično je i i u našim država regiona, u kojima će se realizovati ovaj projekat“, naveo je Đelović.

Prema njegovim riječima, kao uzroci problema nezaposlnosti najčešće se identifikuju nepovoljne ekonomske okolnosti i trendovi, nedovoljan kvalitet obrazovnog sistema, neuslađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.

„Veliki procenat mladih ne radi, ne traži posao i nije u obrazovnom sistemu. Dodatno, procijenjeno je da polovina radno-aktivnih mladih je angažovano van frmalne ekonomije, ili na manje produktivnim poslovima“, rekao je Đelović.

On je ukazao i da Crna Gora radi na implementaciji plana garancije za mlade.

„Garancija za mlade opredijeljena je da podrži mlade od 15 do 30 godina starosti koji nijesu zaposleni, ne školuju se ili nijesu na obuci kroz ponudu zaposlenja, ili nijesu na pripravničkom stažu. Projekat YourJob II se idealno uklapa u ovaj okvir i okvire koje previđaju lokalne politike zapošljavanja“, rekao je Đelović.

On je objasnio da projekat YourJob II ima za cilj povećati zapošljivost mladih i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje te populacije kroz profesionalnu orjentaciju, kvalitetno profesionalno usmjeravanje, prvo radno iskustvo ili stažiranje na konkretnom radnom mjestu kod konretnih poslodavaca i podržaće konrektne inicijative mladih za pokretanje njihovih poslovnih ideja kroz šemu porške za samozapošljavanje.

„Ovim aktivnostima će se obuhvatiti oko 400 mladih u Crnoj Gori što je značajan broj za ovu ciljnu grupu. Projekat je dobra osnova za saradnju na lokalnom nivou u okviru države kako bi se dosigli održivi razultati i doprinijeće zapošljivosti mladih“, kazao je Đelović.

Nadbiskup barski, monsinjor, Rrok Gjonlleshaj, smatra da regionalna saradnja omogućava da se razmjene iskustva dobre prakse, kao i planovi koji mogu doprinijeti većoj zapošljivosti mladih.

„Ekonomija uvijek mora da bude socijalna i da služi društvu. U centar ekonomije mora biti čovjek, jer ekonomija nije samo profit već treba biti alat solidarnosti. Ekonomija treba biti u službi osobe, porodice i života sa poštovanjem prema svima. Zato mi je drago da su u fokusu ovog projekta mladi iz ranjivih grupa, mladi sa smanjenim mogućnostima i mladi kojima će projekat ponuditi radnu i socijalnu integraciju“, naveo je Gjonlleshaj.

On je pozvao mlade da se uključe u ovaj projekat i da iskoriste mogućnosti koje im nudi.

Ambasador Austrije u Crnoj Gori, Karl Mihael Miler, ocijenio je da aktivnosti projekta, kojeg realizuje Caritas, imaju potencijal da značajno unaprijede kvalitet života i pruže perspektivu mladima, otvarajući puteve ka zaradi i boljoj budućnosti.

„Ovaj aspekat je od presudne važnosti, jer postavlja temelje za buduće društvo i perspektivu cijele države. U skladu sa tim, težimo vidjeti napredak ne samo u Crnoj Gori već i u cijelom regionu, budući da su masovne migracije mladih dostigle kritičnu tačku. Naglašavam da nije riječ samo o kratkoročnom odlasku radi obrazovanja u inostranstvu, već o trajnom napuštanju zemlje“, naveo je Miler.

On smatra da takav trend štetno utiče na ekonomiju, jer mladi predstavljaju budućnost Crne Gore.

„Projekti poput ovoga su izuzetno važni, jer pružaju ključni doprinos u prevenciji ovog problema“, naveo je Miler.

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten smatra da je ovaj projekat dobar primjer kako organizacije poput Caritasa mogu doprinijeti poboljšanju stanja u crnogorskom društvu i regionu.

„S obzirom na izazove sa kojima se mladi suočavaju u izgradnji uspješnih karijera i postizanju statusa kod poslodavaca, važno je mladima pružiti podršku kako bi mogli potpuno razviti svoje potencijale. Posebno je važno raditi i na rješavanju problema nekvalifikovanje radne snage“, rekao je Felten.

On je kazao i da vjeruje da će ovaj projekt imati koristi za mnoge mlade ljude i društva u državama u kojima žive.

Predstavnik Ministrarstva rada i socijalnog staranja, Aleksandar Memčević, kazao je da je zapošljavanje mladih u vrhu prioriteta Vlade Crne Gore.

„Vlada, u skladu sa evropskom praksom kad je u pitanju zapošljavanje, trenutno radi na uvođenju programa Garancija za mlade u Crnoj Gori. Garancija za mlade podrazumijeva da bi trebalo osigurati da svi mladi dobiju kvalitetnu ponude za posao, nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca od kad su postali nezaposleni ili napustili formalno obrazovanje“, naveo je Memčević.

On je ukazao da prvi plan implementacije Garancije za mlade Crne Gore 2023-2025. godine, čija izrada je u toku, planira reformu politika i sprovođenja i legilativa koje su potrebne za povećanje zapošljavanja mladih na teritoriji Crne Gore.

Direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), Gzim Hajdinaga, istakao je da je nezaposlenost jedan od najozbiljnijih problema u crnogorskom društvu.

„Smatram da je od vitalnog značaja da svi, kako pojedinci tako i institucije koje predstavljaju, preuzmu odgovornost za pitanje zapošljavanja mladih u državi. To je goruće pitanje koje treba rješavati svakog dana, a zajedničkim naporima moguće je eliminisati ovu pojavu, zbog čega sam zahvalan svim partnerima koji pružaju podršku u tom procesu“, rekao je Hajdinaga.

On je rekao da se nada da će dosadašnje odlično partnerstvo s Caritasom nastaviti donositi pozitivne rezultate, kao i da će Zavod uvijek podržati projekte koje provodi ta organizacija u cilju zapošljavanja mladih.

Predstavnik Caritasa Austrije, Tobias Noelke, istakao je da je ovaj projekat inovativan program koji je osmišljen sa ciljem stvaranja perspektiva za mlade na Zapadnom Balkanu.

„Ovaj projekat će, ako se zagrebe malo dublje, donijeti transformacijske prilike koje će značajno uticati na živote mladih. Sa 20 savjetnika za mlade iz šest država Zapadnog Balkana, projekat YourJob kreira nevjerojatne mogućnosti za mlade. Te mogućnosti su raznovrsne i omogućavaju mladima da ostvare suštinske promjene u svom životu“, naveo je Noelke.

Projektna koordinatorka za Crnu Goru, Lidija Vulević, rekla je da oko 140 hiljada mladih od 15 do 30 godina žive u Crnoj Gori, navodeći da je taj broj u padu zbog migracija koje su naročito izražene na sjeveru države.

„Gotovo 60 odsto mladih nijesu zaposleni, a čak 38 odsto ih želi napustiti državu. Oko 60 odsto mladih i dalje živi sa roditeljima. Kroz projektne aktivnosti u Crnoj Gori, imaćemo oko 400 mladih koji će imati priliku da prođu kroz obuku, njih 30 će imati priliku da prođe kroz pripravnički program kod poslodavaca, a deset da započnu svoje biznis ideje”, navela je Vulević.

Ona je najavila da će Caritas aktivnosti projeta započeti u Beranama i Baru, a da će biti obuhvaćeni Ulcinj i Podgorica, Petnjica, Gusinje, Plav i Andrijevica.

Projektni koordinator za Bosnu i Hercegovinu, Miroslav Valenta, istakao je da je pokretanje ovog projekta proizašlo iz prepoznate visoke stope nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu, kao i velikog odliva mladih u Zapadnu Evropu u potrazi za boljim zapošljavanjem.

„Identifikovani su brojni problemi sa kojima se mladi suočavaju na tržištu rada, prije svega u oblasti obrazovanja. Mnogi nemaju potrebne vještine za ulazak na tržište rada, niti dovoljno znanja za pokretanje sopstvenog poslovanja, a iako imaju ideje, nedostaje im praktično znanje za njihovu realizaciju“, rekao je Valenta.

On je ukazao i da je kroz dosadašnju realizaciju projekta, više od 580 osoba bilo uključeno u plaćene prakse u regionu, dok je veliki broj mladih prošao programe stručnog osposobljavanja, rezultirajući zapošljavanjem više od hiljadu mladih do sada.

„Ovi impresivni rezultati motivisali su time da proširimo program na druge zemlje i nastavimo sa podrškom mladima u stvaranju prilika za zapošljavanje i razvoj njihovih karijera“, naveo je Valenta.

Projektni koordinator za Sjevernu Makedoniju, Spase Spasov, naglasio je da je nezaposlenost mladih dugoročni izazov u toj državi, ističući visok procenat nezaposlenosti među mladima.

„Aktivnosti projekta usmjerene su na mlade muškarce i žene od 15 do 35 godina, posebno na one iz vulnerabilnih grupa i ljude bez razvijenih društvenih vještina u ruralnim područjima. Cilj je uključiti 300 mladih u projekat“, rekao je Spasov.

Tokom konfencije su održani i paneli o ulozi i značaju savjetodavnih/mentorskih usluga, individualnog profesionalnog usmjeravanja u procesu zapošljavanja mladih i o značaju međusektorske saradnje u procesu zapošljavanja mladih.

Konferencija projekta YourJob II je organizovana u okviru istoimenog regionalnog projekta, koji se realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori sa ciljem stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih ljudi na Balkanu.

Projekat finansiraju Njemačka inicijativa Renovabis i Caritas Austrije i dio je regionalnog programa YourJob (mladi u prevazilaženju nezaposlenosti kroz stvaranje poslovnih mogućnosti na Balkanu), koji se uspešno sprovodi u regionu od 2019. godine, uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA), Renovabis, Medicor fondacije, Caritasa Francuske i Caritasa Austrije.

