Održiv ekonomski zamah za sjever Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sjever Crne Gore očekuje snažan ekonomski impuls kojem će doprinijeti razvoj projekta rudnika Brskovo, kojim upravlja kompanija Tara Resources, saopšteno je iz tog preduzeća.

“Uspješno okončane faze istraživanja i izrade studija ukazuju na to da će ovaj projekat donijeti značajne koristi crnogorskoj ekonomiji čim se dobiju potrebne dozvole i čim bude počela faza izgradnje i operativnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su kazali da, na makroekonomskom nivou, taj projekat, koji će se strogo pridržavati najviših ekoloških standarda, otvara vrata značajnim prihodima za Crnu Goru.

“Očekuje se da će doprinos državnom budžetu iznositi više od 400 miliona EUR tokom trajanja projekta. Taj iznos uključuje 200 miliona EUR od koncesione naknade i korporativnih poreza, kao i procijenjenih 200 miliona EUR od poreza na zarade, naknada za električnu energiju, akciza na gorivo i naknada za putarine, korišćenje željezničke i lučke infrastrukture”, precizira se u saopštenju.

Osim toga, projekat Brskovo postaće jedan od najvećih izvoznika iz Crne Gore sa godišnjim izvoznim prihodom procijenjenim na oko 100 miliona EUR. Procijenjeni iznos stranih direktnih investicija za ovaj projekat iznosi oko 180 miliona EUR tokom dvogodišnjeg perioda, što će doprinijeti znatnom rastu bruto domaćeg proizvoda Crne Gore na oko dvije milijarde EUR tokom trajanja projekta.

“Što se tiče lokalnog ekonomskog razvoja, rudnik Brskovo će imati pozitivan uticaj na zajednicu, jer će postati najveći privatni poslodavac na sjeveru Crne Gore. Planirano je zapošljavanje više od 550 ljudi tokom 16-godišnjeg operativnog vijeka, uz dodatne mogućnosti za indirektno zapošljavanje i sklapanje ugovora sa lokalnim pružaocima usluga. Kompanija će pružiti konkurentne i atraktivne uslove zapošljavanja, s ciljem da na više od 90 odsto radnih mjesta rade građani sjevernog regiona za koje će biti obezbijeđene obuke, treninzi i razvoja vještina”, rekli su iz kompanije Tara Resources.

Projekat Brskovo će takođe doprinijeti lokalnoj ekonomiji kroz koncesionu naknadu u ukupnom iznosu od 50 miliona EUR tokom trajanja projekta, što iznosi oko 3,5 miliona EUR godišnje, a što je ekvivalent aktuelnom budžetu Opštine Mojkovac. Ovaj iznos će jačati ekonomsku stabilnost lokalne zajednice i doprinijeti razvoju infrastrukture regiona.

Planiranje aktivnosti u rudniku Brskovo se, kako se precizira, realizuje u skladu sa najvišim EU standardima i važećim propisima u Crnoj Gori u oblasti životne sredine, zdravlja, sigurnosti i međunarodnih najboljih praksi za rudarstvo, upravljanje otpadom i vodom, uz obnavljanje i saniranje štete nastale tokom nekadašnjih rudarskih operacija u Mojkovcu.

“Projekat predstavlja značajan korak u ekonomskom razvoju sjevera Crne Gore, a sada se nalazi u fazi pribavljanja potrebnih dozvola. Nakon dobijanja građevinske dozvole, počeće dvogodišnji period izgradnje, a potom će ući u fazu operativnosti. Kompanija Tara Resources ostaje predana misiji podsticanja održivog razvoja koji će koristiti i lokalnoj zajednici i doprinositi državnom budžetu Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

