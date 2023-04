Odlična saradnja CBCG i Fed-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na sastanku koji je guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić, u okviru zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama, imao u Američkim federalnim rezervama (Fed), potvrđeno je da te dvije institucije imaju dugogodišnju uspješnu saradnju.

Iz CBCG je saopšteno da se jedna od tema razgovora odnosila na aktuelna makroekonomska kretanja, naročito u svjetlu visoke inflacije i nepovoljnih geopolitičkih dešavanja.

„Bilo je riječi i o situaciji na finansijskom tržištu, te uticaju krize na svjetsku ekonomiju. U tom smislu, posebno je diskutovano o projekcijama ekonomskih kretanja u razvijenim i zemljama u razvoju“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku su takođe razmijenjena iskustva u vezi sa upravljanjem međunarodnim rezervama.

