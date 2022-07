Od turizma u prvom kvartalu 45,3 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi od turizma za prvi kvartal iznose 45,3 miliona EUR, što je 86 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopšteno je da je u prvom kvartalu nivo realizacije iznosio 96 odsto u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

“Podaci Ministarstva finansija o ukupnim namjenskim prihodima, koji uključuju prihode od boravišne takse, turističke takse i članskog doprinosa, koji su naplaćeni od početka godine do 16. juna iznose 859 hiljada EUR i veći su 46 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, objavilo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma na svom Twitter profilu.

Prihod od boravišne takse naplaćen zaključno sa 16. junom iznosi 339,51 hiljadu EUR, što predstavlja rast od 121 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

“Prihod od turističke takse naplaćen zaključno sa 16. junom iznosi 150,79 hiljada EUR, što predstavlja ostvarenje 89 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period”, navodi se u saopštenju.

Prihod od članskog doprinosa naplaćen zaključno sa 16. junom, kako se dodaje, iznosi 368,75 hiljada EUR, što predstavlja rast od 46 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

