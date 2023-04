Od danas i apoteke u akciji Stop inflaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Stop inflaciji počela je danas u 206 apoteka, a građani će određene ljekove i dijetetske proizvode moći da kupe po sniženim cijenama.

Ministarstvo zdravlja se, cijeneći značaj akcije, priključilo akciji tako što je u dogovoru sa predstavnicima Montefarma i lancima privatnih apoteka definisalo antiinflacionu korpu.

Ona će sadržati najmanje po jedan lijek ili dijetetski proizvod iz svake od navedenih grupa ljekova i dijetetskih proizvoda.

Spisak apoteka i njihovih sniženih proizvoda dostupan je na linku https://www.gov.me/cyr/vlada-crne-gore/akcija-stop-inflaciji.

Akcija će trajati do kraja juna sa mogućnošću produženja, a biće, između ostalih, sniženi ljekovi protiv kašlja i prehlade, zatim brufen, paracetamol i hrana za bebe.

Akcija Stop inflaciji počela je 21. marta, tako što su trgovački lanci definisali svoje antiinflacione korpe. Kasnije su se akciji pridružili Mil-pop i Muzički centar Crne Gore, a sada i apoteke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS