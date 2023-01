Očekuju se rekordne posjete Prazniku mimoze

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Praznik mimoze, koji će se u Herceg Novom održati od 17. februara do 4. marta, okupiće rekordan broj posjetilaca, saglasni su predstavnici hercegnovske Turističke organizacije i Direkcije festivala.

“Prema interesovanju agencija i gostiju iz regiona, neke procjene su da na koncertima na otvaranju i zatvaranju možemo očekivati više od deset hiljada ljudi, na Berbi mimoze oko 20 hiljada posjetilaca, a kada je u pitanju velika karnavelska povorka 4. marta učešće je najavilo više od 800 karnevalista iz 20-ak evropskih i gradova regiona”, saopštili su predstavnici Direkcije 54. Praznika mimoze za Radio Crne Gore.

U slavu mimoze organizovaće se 50 događaja tokom 16 dana, prenosi portal RTCG.

Festival će upotpuniti muzički koncerti Marije Šerifović, Konstrakte, DJ Claptone-a, Tonija Cetinskog, Đorđa Davida i Ivane Peters, Galije, Zvonka Bogdana, kao i Nikole Rokvića i Nede Ukraden.

Predstavnica Turističke organizacije, Natalija Terzić, kazala je da je novost događaj Winter Flower koji je rađen u saradnji sa Exit festivalom. Tačnije, 25. februara će nastupiti jedan od najpopularnijih svjetskih DJ i producenata, Cleptone, zatim Konstrakta sa Zemljom Gruva, Kejt i predstavnici crnogorske elektronske scene P.S. i Bodzie.

“Takođe novina, a odnosi se na sadržaj za djecu je Park mimoze koji će biti smješten u centru grada, tačnije Parku Boka. Najveća atrakcija parka svakalo će biti klizalište, potom bina za dječje predstave, muzičke koncerte, ugostiteljske kućice koje će u ponudi imati za autentične bokeške gastro proizvode ali i suvenire. U svakom slučaju za najmlađe puno sadržaja i zabavnog programa”, navela je Terzić.

Pored muzičkog programa organizovaće se i Fešta od ribe, mimoze i vina, Riblja večera, Maskenbal za djecu i odrasle, Salon vina, Izložba cvijeća, pozorišne predstave za djecu i odrasle, književne večeri uz Ljubivoja Ršumovića i Vedranu Rudan i Likovni salon.

“U programu su i atraktivna trka karićima kroz centar grada, uvijek zanimljivo takmičenje u piciginu, turnir u briškuli i trešeti, kao i trka najljepšim novskim skalinima do Škvera do tvrđave Španjola, za male i velike učesnike”, rekli su iz Direkcije.

Terzić je saopštila da o novčanim sredstvima koja će biti izdvojena za organizaciju festivala još nije moguće precizno govoriti.

“Sredstva za finansiranje programa predviđena su budžetom Opštine kroz izdatke za kulturne manifestacije, kao i budžetom Turističke organizacije, a za određene programske segmente obezbijeđena je podrška sponzora i partnera festivala”, naveli su iz Direkcije.

Tačan iznos sredstva koja će biti raspodijeljena za tu namjenu biće precizno određen do početka festivala, imajući u vidu da on zavisi od logističkih i ostalih segmenata neophodnih za uspješnu realizaciju programa, čije ugovaranje je u toku.

U okviru pripreme festivala kreiran je i sajt Praznika mimoze na kojem se može naći kompletan program i zanimljivosti o jednoj od najstarijih zimskih turističko-propagandnih manifestacija na našim prostorima.

“Kada su u pitanju povoljnosti za strane turiste, poseban fokus ove godine je stavljen na bolje povezivanje Herceg Novog sa najznačajnijim emitivnim tržištima. S tim u vezi, Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine dogovorio je sa crnogorskom nacionalnom avio kompanijom organizaciju većeg broj letova iz Beograda za Tivat u toku praznika”, saopšteno je iz Direkcije festivala.

