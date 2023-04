Očekivano podizanje kamatnih stopa u SAD-u spustilo cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 82 USD, pritisnute strahovanjima da će očekivano podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zakočiti ekonomiju i potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,65 USD nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 81,47 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,61 USD nižoj cijeni, od 77,55 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se fokusirali na izvjesno podizanje kamatnih stopa u SAD-u u maju, za četvrtinu procentnog poena, prema prognozama ekonomista koje je anketirao Reuters, što bi obilježilo kraj ciklusa najagresivnijeg zaoštravanja monetarne politike u proteklih 40 godina.

Njihova prognoza zasniva se na ocjeni o i dalje solidnom tempu zapošljavanja u najvećoj svjetskoj ekonomiji, nakon što su najnoviji podaci pokazali tek umjereni rast broja novih zahtjeva za isplatom naknada za nezaposlenost u prošloj sedmici.

Cijene su pritisnule i izjave izvora u trgovinskim i logističkim krugovima da će utovar nafte u lukama na zapadu Rusije u aprilu vjerovatno dostići najvišu vrijednost od 2019. godine, nagovještavajući pojačano snabdijevanje.

Pakistan je u međuvremenu od Rusije prvi put naručio naftu po sniženoj cijeni, po novom ugovoru koji bi mogao obuhvatiti oko 100 hiljada barela dnevno, saopštio je ministar za naftu.

Zabrinutost zbog izglednog podizanja kamatnih stopa u SAD-u i pojačano snabdijevanje potisnuli su u drugi plan podatak da su zalihe sirove nafte u SAD-u prošle sedmice pale 4,6 miliona barela, zbog pojačane prerade u rafinerijama i većeg izvoza, objavilo je Ministarstvo energetike.

Zalihe benzina oštro su porasle zbog razočaravajuće potražnje.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu cijena barela korpe nafte njenih članica pala 1,1 USD, na 84,41 USD.

