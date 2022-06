Obustavljeno trgovanje akcijama Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za tržište kapitala donijela je rješenja o obustavi trgovanja akcijama kompanije Sveti Stefan hoteli i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, koja će trajati od danas do okončanja okončanja javne ponude za preuzimanje.

Kako se navodi u obavještenju na sajtu Montenegroberze, Komisija za tržište kapitala danas je donijela rješenja o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje tih akcionarskog društva.

Tržišni simbol Budvanske rivijere na crnogorskom tržištu kapitala je BUDR, a kompanije Sveti Stefan hoteli SSHO.

