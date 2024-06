Objavljen prvi javni poziv za dostavljanje predloga saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je prvi javni poziv za dostavljanje projektnih predloga saradnje mikro i malih preduzeća na pograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Poziv je, kako je saopšteno, objavljen u okviru Fonda projekata malih vrijednosti /Small Project Fund/ (SPF), projekta EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness).

“Prvi put na ovom programskom području, mikro i malim preduzetnicima na raspolaganju je ukupno 8,73 miliona EUR iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA III, od čega je kroz prvi poziv raspoloživo tri miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Finansijska podrška će se odobravati za razvoj i prilagođavanje poslovnih modela, proizvoda, usluga i procesa, podsticanje razvoja lokalnih mikro i malih preduzeća, sa snažnim naglaskom na uvođenje inovacija proizvoda ili procesa, razvoj pilot akcija i novih poslovnih rješenja, uz istovremeno unapređenje njihove prekogranične poslovne saradnje.

Poziv je otvoren od od 18. juna do 17. septembra, a održavanje info dana u Podgorici predviđeno je za 16. jul u hotelu Ramada.

Više informacija možete naći na linku https://hamagbicro.hr/objavljen-prvi-javni-poziv-za-novi-projekt-embrace/

