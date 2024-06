Obilježili tri godine od prvog komercijalnog leta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro je danas obilježio tri godine od prvog komercijalnog leta, koji je realizovan na relaciji Podgorica – Beograd, 10. juna 2021. godine.

“Ovo je za nas značajan trenutak, koji predstavlja ne samo hiljade pređenih milja, već i ono što smo postigli u periodu za nama”, navodi se u saopštenju nacionalnog avio-prevoznika.

Prvi komercijalni let realizovan je svega tri i po mjeseca po osnivanju kompanije i time označio početak operacija nacionalnog avio-prevoznika Air Montenengro.

“Tokom prve godine poslovanja saobraćaj je u najvećem dijelu obavljan na samo jednom avionu u floti, tipa Embraer 195. Te godine prevezeno je oko 110 hiljada putnika na pet destinacija u redovnom saobraćaju, uz realizovanje serije čarter letova”, rekli su iz Air Montenegra.

U narednoj, 2022. godini, saobraćaj je obavljan sa dva aviona E195 tokom cijele godine, uz dodatni zakup aviona A320 većeg kapaciteta u periodu od šest mjeseci ljetnje sezone, dok se saobraćaj odvijao ka 11 destinacija.

“Dvije godine nakon prvog komercijalnog leta u vlasništvu kompanije Air Montenegro su bila dva vazduhoplova Embraer 195 registarskih oznaka AOA i AOB i iznajmljeni Embraer 190 i Airbus 320. Prošle godine, saobraćaj je obavljan ka 15 destinacija”, podsjetili su iz kompanije.

Ove godine, Air Montenegro je održao isti broj aviona u floti, šireći i redukujući mrežu destinacija. Ovog ljeta, saobraća ka 16 destinacija, uključujući tri potpuno nove destinacije.

“Nova linija Tivat-Izmir, uvedena je 5. aprila, a od 7. juna kompanija saobraća i na liniji Tivat-Baku. Sa letovima na liniji Podgorica-Ostrava, kompanija kreće od 18. juna”, precizirali su iz kompanije.

U protekle tri godine, Air Montenegro je prevezao više od 1,15 miliona zadovoljnih putnika, i u odnosu na pet destinacija u prvoj godini, otvorili još 11 destinacija i proširili flotu.

“Posebno ističemo da je našu treću godinu obavljanja operacija obilježilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od gotovo 3,5 miliona EUR u prošloj godini, kao i članstvo u najprestižnijoj avio-asocijaciji IATA”, navodi se u saopštenju.

Ovaj jubilej, kako su ocijenili, predstavlja potvrdu posvećenog rada na kontinuiranom unapređenju njihovih usluga i iskustva putovanja njihovih putnika.

“Prvenstveno, želimo da se zahvalimo svim našim putnicima na ukazanom povjerenju, koje nas motiviše da i u narednom periodu radimo na tome da uvijek budemo vaš prvi izbor”, zaključuje se u saopštenju.

