Obezbijeđena sredstva za otkup akcija manjinskih akcionara Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Informaciju o namjeri države da otkupi dio preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Luke Bar, za šta je iz tekuće budžetske rezerve opredijeljeno dodatnih 1,5 miliona EUR.

Iz Ministarstva finansija su najavili da će trgovina biti obavljena sjutra.

“Imajući u vidu da podaci sa Montenegroberze ukazuju da postoji značajan odziv zainteresovanih ponuđača, kao i opredijeljenost Vlade da uvećava i eventualno u potpunosti preuzme vlasništvo u akcijskom kapitalu Luke Bar, shodno zaključcima sa sjednice, već sjutra će se, posredstvom brokerske kuće, ući u realizaciju kupovine i to po maksimalnoj cijeni od 90 centi za dionicu”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Namjera Vlade je, kako su objasnili, da se manjinski akcionari ne dovedu u neravnopravan položaj, već da svi ponuđači imaju jednak tretman, uz punu transparentnost, a da država povećanjem vlasničkog udjela definiše dalji strateški razvoj luke kao važnog infrastrukturnog subjekta i pokretača ekonomskog razvoja Crne Gore.

Vlada je, shodno odlukama od 8. i 15. decembra, posredstvom Uprave za državnu imovinu i katastar, odnosno brokera koji je zastupao državu na Montenegroberzi, otkupila akcije Luke Bar, ostvarivši vlasništvo u iznosu od 74,63 odsto u tom preduzeću.

