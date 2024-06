Nvidia podigla S&P 500 do rekorda

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 porastao je na novi najviši nivo u srijedu jer je Nvidia povela glavne tehnološke dionice, a blago slabi podaci o tržištu rada dali su ulagačima nadu da bi Federalne rezerve (Fed) mogle srezati kamatne stope kasnije.

Široki tržišni indeks trgovao se jedan odsto više i dotaknuo novi unutardnevni najviši nivo svih vremena od 5341,97. Nakon par sporih sedmica S&P 500 bio je na rubu postavljanja svog prvog rekordnog zatvaranja od 21. maja i povećao je svoj godišnji porast na otprilike 12 odsto.

Nasdaq Composite napredovao je 1,7 odsto na novi rekord kako su Nvidijine dionice skočile. Dow Jones Industrial Average malo je zaostao jer su dionice izvan tehnologije bile lošije, dodavši 125 bodova, ili 0,3 odsto, prenosi SEEbiz.

Nvidia je nastavila trčanje vođeno vještačkom inteligencijom, dodavši pet odsto novom rekordu i dosegnuvši tržišnu vrijednost od tri triliona USD.

Proizvođač čipova predstavio je nove čipove za početak sedmice, koji su dobili više pohvala od analitičara Wall Streeta. Bank of America je u srijedu objavila da bi Nvidia mogla ojačati još 30 odsto.

Privatni podaci o platama iz ADP-a pokazuju da je zapošljavanje usporilo na 152 hiljade radnih mjesta prošlog mjeseca, daleko ispod očekivanja od 175 hiljada ekonomista koje je anketirao Dow Jones.

Podaci su najnoviji znak slabosti tržišta rada za koji se ulagači nadaju da će Federalnim rezervama dati dovoljno dokaza za smanjenje referentnih kamatnih stopa.

Terminsko trgovanje Fedovim fondovima sada sugeriše gotovo 69 odsto šanse da će kreatori politike centralne banke popustiti s trenutne ciljane stope od 5,25 odsto-5,5 odsto u septembru. Pažnja će se usmjeriti na sedmične brojeve zahtjeva za nezaposlene u najvažnijem izvještaju o radnim mjestima u maju u četvrtak i petak.

“Vidimo da će S&P 500 dosegnuti 5.500 do kraja godine usred smanjenja stope Fed-a, snažnog rasta dobiti i sekularnog trenda rasta koji donosi vještačka inteligencija”, napisala je glavna direktorica za investicije UBS-a Global Wealth Management, Solita Marcelli u bilješci u srijedu.

Ona je dodala da UBS očekuje da će Fed sniziti stope dva puta ove godine, pružajući “zdravu pozadinu za dionice”.

Uz Nvidiju, druge tehnološke dionice bile su vodeće u porastu u srijedu. Hewlett Packard Enterprisepopeo se za više od 12 odsto nakon što su prihodi u drugom fiskalnom tromjesečju premašili procjene Wall Streeta. CrowdStrike skočio je 11 odsto zahvaljujući zaradi većoj od očekivane i smjernicama.

Izvještaj o zapošljavanju od petka biće najvažniji podaci sedmice za tržišta, a ekonomisti koje je anketirao Dow Jones očekuju da će u maju biti dodano 190 hiljada radnih mjesta, u odnosu na 175 hiljada u aprilu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS