Nvidia na rekordu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 popeo se zajedno s Nasdaq Composite u ponedjeljak za uzastopne pobjede, dok se Wall Street oporavljao od gubitničke sedmice, a proizvođači čipova su porasli.

Široki tržišni indeks napredovao je 0,55 odsto, a Nasdaq Composite 1,24 odsto. Dow Jones Industrial Average je zaostao, izgubivši oko 26 bodova ili 0,06 odsto. Ranije tokom sesije, prosjek od 30 dionica porastao je čak 383 boda, prenosi SEEbiz.

Dionice čipova bile su među velikim dobitnicima nakon što je Foxconn objavio rekordne prihode u četvrtom tromjesečju. Nvidia je skočila 3,4 odsto, zatvorivši na rekordu nakon što su dionice zabilježile rast tri uzastopna dana.

Broadcom je dobio oko 1,7 odsto, dok je Micron Technology napredovao 10,5 odsto. VanEck Semiconductor ETF (SMH) skočio je više od tri odsto.

“Mislim da je tržište trenutno prilično optimistično u vezi s tehnologijom, očekujući rast zarade od 20 odsto ove godine u odnosu na 12,8 odsto za tržište, ali procjene se zaista čine restriktivnima”, rekao je glavni investicioni strateg CFRA Researcha, Sam Stovall.

Stovall očekuje “pojačanu volatilnost” ove godine s obzirom na skupe procjene, potencijalna prilagođavanja predviđanja kamatnih stopa i projekcija zarade te novu predsjedničku administraciju.

On je dodao da je treća godina tržišta bikova takođe izazovnija prema istorijskim podacima koji sežu do Drugog svjetskog rata.

Raspoloženje na tržištu u ponedjeljak takođe je podstaknuto izvještajem Washington Posta u kojem se navodi da će tarifni plan novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa biti uži od očekivanog, pokrivajući samo kritični uvoz. Trump je tokom svoje kampanje pozivao na “univerzalne” carine od čak deset do 20 odsto.

Dionice Forda i General Motorsa dobile su manje od jedan odsto, odnosno tri odsto, zahvaljujući optimizmu da Trumpova suzdržanija carinska politika neće izazvati globalni trgovinski rat.

