Novinara i blogerku iz Belgije oduševila raznolikost Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novinar iz Belgije Igor Vandenberghe i blogerka Mademoiselle Le K boravili su, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO), u studijskoj posjeti našoj zemlji u periodu od 7. do 11. juna.

Vandenberghe je imao priliku da uživa u prirodnim ljepotama Crne Gore, o čemu će biti i objavljen članak u jednim od najčitanijih novina u Belgiji, De Zondag, koje se štampaju u preko 640 hiljada primjeraka, kao i u online izdanju www.dezondag.be.

Tokom njihovog boravka su se upoznali i sa kulturnim znamenitostima naše destinacije, te obišli Kotor, Perast, Budvu, Herceg Novi i Kolašin. Osim toga, bili su zainteresovani za stare gradove, aktivni turizam, gastronomiju, kao i prirodu.

“Ono što nam se najviše svidjelo u Crnoj Gori je upravo ta raznolikost. Ujutro možete uživati u aktivnostima na planini, a već poslije podne se možete naći na plaži ili posjetiti prekrasne primorske gradove sa živom atmosferom i zanimljivom istorijskom pozadinom, kao što su Kotor, Budva i Herceg Novi”, poručio je Vandenberghe.

On je kazao da je zadovoljan što je imao priliku da istraži Crnu Goru, te će čitaocima prenijeti svoja iskustva i doživljaje sa putovanja.

“Veoma sam zahvalan što nam je NTO omogućila da otkrijemo, makar ovaj mali dio vaše prelijepe zemlje. Impresionirani smo i ljubaznošću i spontanošću ljudi iz Crne Gore koji su nas veoma lijepo ugostili. Jedva čekam naše sljedeće putovanje koje će sigurno biti duže, kako bismo više istražili ovu zanimljivu destinaciju”, kazao je Vandenberghe.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima veoma bogatu gastronomsku ponudu.

“Zaista nam se dopala hrana u restoranima, a moram izdvojiti morske specijalitete na crnogorskom primorju koji su bili veoma ukusni. Jedino nam je žao što nismo imali dovoljno vremena da degustiramo još neke vaše tradicionalne specijalitete, ali će sigurno biti prilike za to u narednom periodu”, rekao je Vandenberghe.

Pored NTO, svoju podršku u organizaciji studijske posjete dali su strateški partner NTO – turistička agencija Gold travel, lokalne turističke organizacije Budve, Herceg Novog i Kolašina, Nacionalni parkovi Crne Gore, hotel Iberostar i restoran Conte.

