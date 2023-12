Nova trafostanica Žabljak i dalekovod Brezna-Žabljak pušteni u rad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je pustio u rad novu trafostanicu Žabljak i dalekovod Brezna-Žabljak.

“CGES sa zadovoljstvom obavještava javnost da je nova trafostanica 110/35 kV Žabljak stavljena pod napon, kao i 110 kV dalekovod od Brezana do Žabljaka, čime otvaramo vrata mnogobrojnim benefitima za ovaj crnogorski turistički centar”, rekli su iz CGES-a.

Kako su naveli, trafostanica Žabljak, čija je vrijednost pet miliona EUR, prva je prenosna trafostanica u Opštini Žabljak, koja će povećati održivost i efikasnost našeg turističkog sektora.

“Sa stabilnijim snabdijevanjem potrošača električnom energijom, unaprijeđenim infrastrukturnim kapacitetima i ekološki održivim rješenjima, stvaramo temelje za rast turizma, odnosno omogućavamo dalji razvoj Žabljaka”, poručili su iz CGES-a.

CGES, prema riječima njegovih predstavnika, izgradnjom dalekovoda na dionici od Brezana do Žabljaka, nastavlja aktivnosti na izgradnji prioritetnog projekta Transbalkanskog koridora, koji preko cijele Crne Gore treba da poveže Italiju sa zemljama jugoistočne Evrope.

