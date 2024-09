Nova strategija SB za unapređenje održivog rasta Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor izvršnih direktora Grupacije Svjetske banke (SB) razmatrao je novi Okvir partnerstva (CPF) sa Crnom Gorom za period od naredne do 2029. godine, čiji je cilj podrška održivom ekonomskom rastu i poboljšanje klimatske otpornosti.

Šef kancelarije SB za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Christopher Sheldon, rekao je da nova strategija uključuje zajedničku viziju prosperitetne i ekološki održive Crne Gore.

“Kombinujući ekonomsku podršku sa fokusom na zeleni razvoj, želimo usmjeriti Crnu Goru ka otpornijoj budućnosti na njenom putu ka evropskim integracijama”, rekao je Sheldon.

Iz SB su saopštili da je cilj CPF da se iskoristi puni ekonomski potencijal Crne Gore putem unapređenja fiskalnog upravljanja, povećanja konkurentnosti i bolje integracije sa ostalim tržištima u Evropi.

„U strategiji je naročito naglašena ekološka održivost, kroz inicijative koje uključuju unapređenje upravljanja otpadom, šumarstvo i vodne resurse, kao i projekte obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti, čime se Crna Gora postavlja na čelo zelene tranzicije“, navodi se u saopštenju.

Okvir, kako su kazali, promoviše održivo upravljanje prirodnim resursima, prilagođavanje klimatskim promjenama i zaštitu prirodnih područja, što će sve poboljšati ukupni kvalitet života, unaprijediti javno zdravlje i povećavati privlačnost Crne Gore kao turističke destinacije.

Iz SB su kazali i da će Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke usmjerena na privatni sektor, iskoristiti svoju savjetodavnu ekspertizu kako bi podstakla značajne investicije privatnog sektora. Taj pristup, uz garancije koje pruža Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA), ima potencijal da poveća uticaj početnih 350 miliona USD zajmova SB, raspoloživih kao dio CPF-a.

Regionalni menadžer IFC-a za Zapadni Balkan, Nicolas Marquier, rekao je da njihova strategija za Crnu Goru odražava opredijeljenost IFC-a za jačanje rasta vođenog privatnim sektorom, uz pružanje podrške za zelenu tranziciju zemlje.

“Fokusiranjem na povezanost, održivi turizam i usluge, obnovljive izvore energije i olakšanje pristupa finansiranju, cilj nam je pomoći Crnoj Gori da ubrza svoju ekonomsku integraciju i izgradi otporniju i održiviju budućnosti u skladu s njenim aspiracijama za pridruživanje EU“, naveo je Marquier.

Trenutni portfolio SB u Crnoj Gori sastoji se od tri projekta ukupne vrijednosti 63,18 miliona USD, uz dva regionalna projekta vrijedna 31,3 miliona USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS