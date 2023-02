Nosioci poljoprivrednih gazdinstava da ažuriraju podatke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve nosioce poljoprivrednih gazdinstava da u registru ažuriraju i upišu svo poljoprivredno zemljište prema načinu korišćenja, kao i broj životinja po kategorijama.

“Ažuriranje i upis se obavlja u regionalnim centrima savjetodavnih službi u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Cetinju, Baru i Herceg Novom”, saopštili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su objasnili da će ažurirani podaci biti osnov za isplatu podrške u okviru mjera Agrobudžeta.

