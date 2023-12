Njemačko-crnogorski poslovni klub proširio Upravni odbor sa dva nova člana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Njemačko–crnogorski poslovni klub (DMW) imenovao je dva nova člana Upravnog odbora, čime je to tijelo prošireno sa pet na ukupno sedam članova.

Za nove članove su, na vanrednoj Skupštini tog udruženja koja je održana u ponedjeljak, izabrani Martin Leberle iz NLB banke i Wolfram Zeihe iz Advokatske kancelarije Prelević.

“Leberle je izabran za novog predsjednika udruženja, koji je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora. Leberle je predsjednik Upravnog odbora NLB banke i posjeduje dugogodisnje bogato bankarsko iskustvo”, navodi se u saopštenju.

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten, saopštio je da su ekonomske veze – investicije i trgovina, temelj bilateralnih odnosa između dvije zemlje.

„Razvoj tog temelja istovremeno može doprinijeti napretku Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU), cilju koji njemačka Vlada snažno podržava, riječima i djelima. Za razvoj ovih ekonomskih odnosa, DMW može pružiti značajan doprinos”, rekao je Felten.

DMW predstavlja vodeću asocijaciju koja okuplja njemačke kompanije koje posluju u Crnoj Gori, kao i crnogorska preduzeća i pojedince koji su poslovno orijentisani na saradnju sa Njemačkom.

Težnja DMW-a je da pruži doprinos ukupnom ekonomskom i društvenom razvoju zemlje, kroz unapređenje poslovnog ambijenta i stvaranje uslova sa sigurno i predvidivo poslovanje.

„Nova energija kroz promjene u kadrovskoj strukturi će osvjeziti i ojačati rad kluba, sa ciljem njegovog jačeg pozicioniranja u Crnoj Gori i šire“, zaključuje se u saopštenju.

