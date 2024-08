Nišić: Socijalni dijalog nikad jači

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić, poručila je da je socijalni dijalog u Crnoj Gori nikad jači.

Ona je reagovala na navode crnogorskog predsjednika, Jakova Milatovića, da je socijalni dijalog u Crnoj Gori urušen.

“Pošto Milatović svakodnevno izlazi iz svojih Ustavom i zakonom datih ovlašćenja, bazirajući svoje djelovanje na isključivo ličnom nezadovoljstvu zbog rezultata i rada umjesto puke priče, koju predsjednik države najviše zagovara, podsjetili bismo ga na par stvari”, navela je Nišić u reagovanju.

Ona je kazala da je Socijalni savjet od ukupno 24 člana, na sjednici u ponedjeljak, glasao sa 22 glasa, od čega 17 za, četiri protiv i jedan uzdržani.

“Ne vidim kako je i u kojoj mjeri urušen dijalog. Izgleda da je, prema Milatovićevoj matematici sujete, 17 manje od pet”, navela je Nišić.

Ona je poručila da jednoumlje nije dobro, tako da i poneki glas protiv predstavlja dodatnu vrijednost svake odluke u demokratskim društvima.

“Radi informisanja građana, u posljednjih par mjeseci je održano više sjednica i sastanaka, nego u prethodnih par godina. Jačamo socijalni dijalog i donosimo mjere u interesu građana, privrede i države Crne Gore”, zaključila je Nišić.

