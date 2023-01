Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da Vlada namjerava da objedinjenu Luku Bar vrati u državno vlasništvo.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 0,5 odsto na 1.029,62 poena, a MONEX 0,2 odsto na 14.450,44 boda.

Promet, realizovan kroz 50 transakcija, iznosio je 203,32 hiljade EUR i bio je 1,5 puta veći od prošlosedmičnog.

Premijer Dritan Abazović najavio je ove sedmice da Vlada namjerava da objedinjenu Luku Bar vrati u državno vlasništvo, odnosno da postane 100 procentni vlasnik te kompanije, kao i Port of Adria, kako bi ponovo objedinila lučke kapacitete u jednu firmu.

Abazović je započeo pregovore o preuzimanju sa turskom kompanijom Port of Adria, koja upravlja dijelom Luke Bar.

Pored toga, Vlada je ove sedmice usvojila Informaciju o namjeri za otkup dijela preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Luke Bar.

Riječ je o nastavku kupovine akcija od manjinskih akcionara Luke Bar preko Montenegroberze. Cijena će biti ista, a predloženi budžet je 500 hiljada EUR.

Vanredna sjednica Skupština akcionara Luke Bar biće održana 24. februara u prostorijama upravne zgrade tog preduzeća. Na dnevnom redu je usvajanje izmjena i dopuna Statuta Luke Bar, kao i razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

Ove sedmice je najviše ojačala dionica Instituta “Simo Milošević”, skoro 21 odsto na 21,17 EUR.

Radnici te kompanije su sa protesta održanog ove sedmice poručili da ta ustanova mora ostati u državnom vlasništvu, kao i da ne traže bespovratnu pomoć već avans, kojim bi prevazišli trenutne probleme.

Oni su uoči protesta primili novembarsku platu od sredstava Fonda, a na osnovu obavljenog posla u decembru.

Predstavnici radnika su objasnili da je Institut u većinskom vlasništvu države i da očekuju da se država prema svojoj imovini odnosi domaćinski.

Oni tvrde i da dugovi kojima je Institut opterećen nijesu posljedica nerada ili lošeg poslovanja, nego višedecenijske nebrige, prvenstveno države.

Porasla je i dionica kompanije Sveti Stefan hoteli Budva 2,9 odsto na 3,6 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 3,2 odsto na 95,05 centi.

Najviše je gubila Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera, 11 odsto na 6,5 EUR.

Pojeftinila je i dionica Jugopetrola neznatno na 12,55 EUR, kao i Luke Bar 1,4 odsto na 78,91 cent i Port of Adria blago na 24,92 centa.

Cijena akcije bjelopoljske firme Jekon, Poslovno-logističkog centra Morača i Plantaža ostala je nepromijenjena na 100 EUR, četiri EUR, odnosno 30 centi.

Ove sedmice protestovali su i radnici Crnogorskog Telekoma, tražeći prijem kod Abazovića.

Radnici su protest počeli ispred upravne zgrade kompanije, da bi se nešto kasnije šetnjom uputili do zgrade Vlade.

Povod za protest je, kako su naveli iz sindikata Telekoma, namjera menadžmenta kompanije da poništi stečena prava zaposlenih i Kolektivni ugovor, kao i da ukine socijalni dijalog i marginalizuje ulogu Sindikata.

Delegacija Telekoma, u okviru koje i predsjednik Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković pristupila je Vladinim prostorijama gdje su dobili informaciju da nema mogućnosti za prijem kod Abazovića, jer taj dan nema vremena.

Predsjednik Sindikata, Željko Burić, najavio je da će idući protest organizovati na tom mjestu i da će to činiti sve dok ih premijer ne primi.

PR preduzeća, Matija Otašević, rekao je da su informacije koje su na protest saopštili Burić i Keković netačne i neutemeljene, a svi benefiti za zaposlene će i dalje važiti.

“Koliko su neutemeljeni zahtjevi koje Burić i Keković već dva mjeseca postavljaju pred Crnogorski Telekom, najbolje se vidi na primjeru zahtijevanog povećanja zarada”, rekao je Otašević.

On je objasnio da bi povećanje zarade od najmanje 30 odsto značilo da kompanija odlazi u minus i da tu razliku mora da nadoknadi povećavajući cijene usluga 30 odsto, što neće uraditi.

Premijer Dritan Abazović saopštio je ove sedmice da očekuje da do 1. februara bude okončan proces zapošljavanja radnika nikšićke Željezare.

Elektroprivreda (EPCG) i turska kompanija Tosyali zaključile su krajem prošle godine ugovor o kupovini imovine Željezare po cijeni od 20 miliona EUR.

Radnici nikšićke Željezare su međutim ove sedmice blokirali teretnu kapiju fabrike, jer, kako tvrde, bivši vlasnik, firma Tosčelik, odvozi djelove fabrike koju su važni za budući rad pogona.

