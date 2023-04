Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori ne prijeti bankrot, ali je neophodno smanjiti javnu potrošnju i povećati investicije, saopštio je član Prave Crne Gore, Ivica Vukčević.

On smatra da je više dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da Crnoj Gori ne prijeti bankrot.

„Jedan od dokaza je stanje javnog duga, koji je smanjen sa 4,4 milijarde EUR na kraju 2020. na 4,1 milijardu EUR na kraju prošle godine. Crna Gora je stvarno bila pred bankrotom na kraju 2020. godine, kada je javni dug činio 105,2 odst bruto domaćeg proizvoda (BDP), zbog dugova koje nam je ostavila Demokratska partija socijalista (DPS) svojom neodgovornom ekonomskom politikom“, naveo je Vukčević u saopštenju.

Prema njegovim riječima, promjena vlasti na parlamentarnim izborima 2020. godine je značila i promjenu ekonomske politike, koja je između ostalog rezultirala smanjenjem javnog duga na 70,77 odsto BDP-a na kraju prošle godine.

Sa druge strane, kako je rekao, javni dug je mogao biti više smanjen da aktuelna Vlada u ovom kriznom periodu nije neopravdano povećala potrošnju na određenim budžetskim pozicijama.

„Na primjer, povećanje broja ministarstava nije dalo rezultate, koji bi opravdali povećane troškove. Država se ne treba zaduživati da bi finansirala tekuću potrošnju. Povećanje tekuće potrošnje je dovelo Crnu Goru u situaciju da će se vjerovatno morati dodatno zadužiti već u junu. Neophodno je zato napraviti uštede u budžetu vezano za tekuću potrošnju, a povećati investicije“, smatra Vukčević.

On je kazao da zabrinjava činjenica da je kapitalni budžet za ovu godinu smanjen u odnosu na prošlu, jer smanjenje investicija smanjuje mogućnosti za održivi razvoj.

„Crnoj Gori je za održivi razvoj neophodno više investicija, zato zaduživanje može biti opravdano samo ako se tako prikupljena sredstva koriste za investicije, kojima se stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mjesta u privredi, zahvaljujući kojima će se, između ostalog, otplatiti dugovi“, ocijenio je Vukčević.

On je poručio da Crna Gora mora jačati privredu kako bi se dodatno povećale zarade i smanjio javni dug.

„Jaka privreda podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta u privredi, odnosno na poslovima gde se stvara nova vrijednost. Neophodno je zato stvoriti odgovarajući poslovni ambijent, zahvaljujući kojem će se privući kredibilni investori, koji će vidjeti svoj interes da ulažu u našu privredu“, zaključio je Vukčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS