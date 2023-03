Neophodno produžiti rok za sprovođenje rasprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodno je produžiti rok za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o solidarnom doprinosu, kako bi široka javnost, socijalni partneri, relevantne poslovne organizacije, akademska zajednica i strukovna udruženja iznijele stavove i sugestije, smatraju predstavnici Ministarstva finansija i Asocijacije menadžera.

“U toku konstruktivnog dijaloga prepoznat je zajednički interes u intenziviranju komunikacije između Ministarstva finansija i poslovne zajednice, u funkciji iznalaženja optimalnih i praktičnih rješenja koja će zaštititi atraktivnost poslovnog okruženja, ali i uvesti dodatni stepen pravednosti i raspodjele dobiti u granama privrede koje su u prethodnom periodu ostvarile ekstra profit”, navodi se u saopštenju.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, apostrofirao je značaj davanja doprinosa svih činilaca privrednog i javnog života u kreiranju predvidivog i održivog poreskog sistema u interesu i privrednika i države.

Predsjednik AMM-a, Budimir Raičković, ocijenio je da je neophodno o svim zakonskim rješenjima o kojima se razmišlja, imati prethodnu konsultaciju sa poslovnom zajednicom i da smo svi na zadatku da učinimo privredni ambijent atraktivnijim, a posebno u svijetlu velikih opterećenja koje privreda podnosi.

Dogovoreno je da se komunikacija intenzivira, ne samo po ovom zakonu već i po drugim rješenjima koja se snažno reflektuju na privredu.

Sastanku su prisustviovali i državni sekretar Ilija Vukčević i generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu, Biljana Peranović, kao i predsjednik CEO foruma AMM-a, Nebojša Šćekić i potpredsjednik za ekonomiju i finansije AMM-a, Vinko Nikić.

Oni su se sastali na inicijativu AMM-a kako bi razgovarali o ukupnom poreskom ambijentu u svijetlu aktuelnih izmjena poreskih zakona, sa posebnim akcentom na Nacrt zakona o solidarnom doprinosu koji je stavljen na javnu raspravu.

