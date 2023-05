Nedostatak radne snage ključni problem turističke privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nedostatak radne snage je ključni problem turističke privrede, ocijenjeno je na konferenciji koju je organizovalo Crnogorsko turističko udruženje (CTU).

Predsjednik CTU, Žarko Radulović, je na konferenciji za novinare u hotelu Splendid kazao da ukoliko se ne odobri dolazak radnika iz dalekih zemalja, Crna Gora ove godine neće moći da računa na prihod od 1,3 milijarde EUR, nego će, kako je upozorio, biti lošije nego prošle godine.

“Imamo desetak hotela koji su odbili značajan broj gostiju i na taj način ugrozili svoju reputaciju, jer nemaju radnike da otvaraju svoje hotele. Hoteli sa etiri i pet zvjezdica razmišljaju da se preregistruju u motele, da bi lakše obavljali posao”, kazao je Radulović, prenosi portal RTCG.

On je naveo da Crna Gora nema bilateralne sporazume sa Nepalom i obećao da niko iz tog kraja neće doći.

“Rekli su nam da podignemo plate radnicima. Oni znaju naše bilanse i mogu da vide kolike plate možemo da damo. Mi plate ne možemo da podignemo. Ove godine radimo za narednu, ako pokleknemo ove godine, naredne nećemo imati ni pola ovoga što imamo”, poručio je Radulović.

Radulović je istakao da ako gosti ove sezone ne budu zadovoljni, naredne godine će, kako je kazao, doživjeti krah.

“Ako ove godine pukne sezona, ako turisti ne budu zadovoljni uslugom, on će prenijeti poruku ‘Ne idite u Crnu Goru’ i mi ćemo naredne godine doživjeti krah. Ima li veće simbolike, na Praznik rada, mi pričamo o radu? Mi razumijemo probleme ljudi koji rade na šalterima, ali ne razumijemo da ne može da se organizaciono promjeni, poveća broj šaltera”, kazao je Radulović.

Predsjednik Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG), Ranko Jovović, podsjetio je da godinama pokušavaju da riješe problem.

“Zalažemo se za uvođenje stalnog sezonskog radnika i to bi riješilo koliko toliko ovaj problem. Fali nam stalni sezonski radnik. Stvari treba ubrzati, moramo brzo naći rješenje za stalnog sezonskog radnika”, poručio je Jovović.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Budve, Aleksandar Jovanović, saopštio je da kao država nijesmo ništa uradili kako bismo ovo preduprijedili.

“Ono što je najveći problem kod nas je administracija, da bi se uvezla radna snaga iz inostranstva. Bili bismo srećni kada bismo mogli da obezbijedimo radnu snagu ovdje. Mi raspišemo oglas, ali se malo ko ili čak niko ne javi. Plate u turizmu su veće nego u drugim oblastima. Plate kuvaru su duplo veće nego premijeru Crne Gore ili ministrima”, kazao je Jovanović.

