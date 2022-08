Ne mogu da intervenišu u privatnim preduzećima u kojima nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici fabrike Vektra Jakić nijesu se obraćali Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković.

Joković je Televiziji Vijesti kazao da Vlada nema mogućnost da interveniše u privatnim preduzećima u kojima nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Radnici fabrike Vektra Jakić danas su na sat blokirali put Pljevlja-Đurđevića Tara u znak protesta zbog neisplaćenih zarada.

Oni su najavili nastavak blokade za narednu sedmicu, i to na ulazu ili izlazu u grad kako bi izbjegli mogućnost da se saobraćaj preusmjeri alternativnim putevima, prenosi portal Vijesti.

