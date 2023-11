Nastaviti saradnju u domenu putne i saobraćajne infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja prve dionice auto-puta Bar–Boljare na najbolji način afirmiše nastavak saradnje između Crne Gore i Kine u ključnim oblastima, prvenstveno iz domena putne i saobraćajne infrastrukture, ocijenjeno je na sastanku predstavnika crnogorske Vlade i kineskog ambasadora Fan Kuna.

Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu, Srđan Pavićević, sastao se danas sa Fanom koji je istakao da Crna Gora ima bezrezervnu podršku Kine kada je riječ o daljem ekonomskom, kulturnom, politickom i društvenom prosperitetu zemlje.

Kako je saopšteno iz Kabineta potpredsjednika, Pavićević je, konstatujući da Crnu Goru i Kinu vezuje dugogodišnje prijateljstvo zasnovano na principima međusobnog poštovanja, istakao značaj daljeg unapređenja odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa.

U tom kontekstu je ukazao na postojanje dodatnog prostora za jačanje partnerstva na planu zdravstva i obrazovanja, prvenstveno na polju transfera tehnologije i znanja, ali i u drugim oblastima u kojima se doprinosi ukupnom ekonomskom rastu Crne Gore.

„Od ideje sve počinje“, rekao je Pavićević i dodao da su ideje neophodne za stvaranje novih procesa i uspješnih preduzeća, koji pružaju velike mogućnosti za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore.

Sagovornici su konstatovali da je pravi simbol kinesko-crnogorske uspješne saradnje i pravi model projekta u oblasti infrastrukture izgradnja prve dionice auto-puta, što na najbolji način afirmiše nastavak saradnje u ključnim oblastima, prvenstveno iz domena putne i saobraćajne infrastrukture.

„Uz uvjeravanja kineske strane da postoji veliki broj zainteresovanih kredibilnih kineskih kompanija za investiranje u Crnu Goru, zaključeno je da je saradnja između Kine i zemalja jugoistočne Evrope važan segment saradnje Kine sa Evropskom unijom (EU), pa je upućena posebna podrška procesu pristupanja Crne Gore Uniji“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su zaključili da očekuju da će se poslovna saradnja dvije zemlje nastaviti u procesu realizacije konkretnih projekata u najskorijoj budućnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS